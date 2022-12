Esplode l’acquario cilindrico più grande del mondo: un milione di litri d’acqua in strada [VIDEO]

Una fortissima esplosione e il maxi acquario cilindrico di Berlino, il più grande del mondo, si è sbriciolato all’ìmprovviso.

Le schegge di vetro hanno ferito due persone. Due anni fa l’acquario era stato ammodernato. Ancora non chiare le cause della deflagrazione.

Un’enorme esplosione ha fatto andare in pezzi il colossale acquario Sea Life, collocato nella hall dell’Hotel Radisson Blu di Berlino, non distante da Alexanderplatz. Il gigantesco acquario cilindrico, il più grande al mondo, è esploso stamattina. Nell’esplosione della vasca, alta 16 metri con un diametro di 11,5 metri, collassata improvvisamente, sono rimaste ferite due persone, ricoverate in ospedale per le ferite causate dalle schegge. All’interno dell’enorme acquario (noto anche come AquaDom) nuotavano 1500 pesci tropicali di 100 diverse specie.

Le cause dell’esplosione della vasca cilindrica, una notevole attrazione per i turisti nella capitale tedesca, non sono ancora chiare. «L’acqua fluisce per strada», ha scritto su Twitter la polizia intervenuta sul posto dell’esplosione con ampio dispiegamento di forze. Sono giunti anche un centinaio di vigili del fuoco.

Un milione di litri di acqua per strada

L’AquaDom, considerato il più grande acquario cilindrico al mondo, era stato completamente modernizzato nel 2020, informa la Deutsche Presse-Agentur (Dpa). Il liquido fuoriuscito dalla vasca verticale, che conteneva un milione di litri di acqua, sarebbe giunto fino al terzo piano dell’albergo.

L’esplosione della vasca gigante è stata preceduta da un fortissimo rumore, verso le 5.45 di stamattina. La forte pressione dell’acqua fuoriuscita dall’acquario ha provocato il cedimento di parti della facciata dell’edificio. Chiusa Karl-Liebknecht Straße, nel centro cittadino, a causa dell’enorme massa d’acqua che si è riversata sulla strada. Evacuati invece gli ospiti dell’albergo mentre si cerca di risalire alle cause dell’incidente.

La deflagrazione è stato così forte e la mole d’acqua fuoriuscita talmente ampia, che alcuni sismografi hanno registrato vibrazioni da terremoto. Stando a uno dei soccorritori «la crepa è dovuta all’acquario difettoso». Alcuni dei 1.500 pesci sono stati tratti in salvo e trasportati allo zoo. Alle 10 i primi turisti sono riusciti a rientrare nell’hotel per recuperare gli effetti personali. L’esplosione dell’acquario ha danneggiato con la massa d’acqua anche il museo adiacente.