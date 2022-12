Ippopotamo ingoia bimbo di due anni, poi lo sputa: vivo per miracolo

Un bambino di soli due anni di nome Paul è stato salvato dal rapido intervento di un uomo che ha tirato delle pietre all’ippopotamo, terrorizzandolo

Tanta paura per Paul, un bambino di due anni, finito letteralmente tra le fauci di un ippopotamo. È successo in Uganda.

Da quanto si apprende, un ippopotamo ha ingoiato in parte un bambino di soli 2 anni e poi ha rigettato. Poteva essere una vera tragedia, ma la fortuna è stata l’intervento da parte di un uomo che cominciato a lanciare alcune pietre contro l’ippopotamo, che così ha fatto cadere il piccolo, che si è salvato davvero per miracolo.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il piccolo Paul stava giocando nei pressi di casa, a 800 metri di distanza dalle rive del lago Edward, in Uganda, quando l’ippopotamo lo ha preso per inghiottirlo tra le sue fauci, inghiottendolo parzialmente. Per fortuna, proprio in quel frangente, un uomo del luogo ha assistito alla scena raccapricciante e ha cominciato a tirare delle pietre contro l’animale, che a quel punto ha lasciato andare via il piccolo.

La polizia dell’Uganda, in una nota riportata dal Telegraph, ha raccontato dello spaventoso episodio:«È il primo incidente di questo tipo in cui un ippopotamo si è allontanato dal lago e ha attaccato un bambino. L’ippopotamo ha afferrato il bambino dalla testa e ha ingoiato metà del suo corpo. C’è voluto il coraggio di Chrispas Bagonza, che si trovava nelle vicinanze, per salvare la piccola vittima dopo aver preso a sassate l’ippopotamo e averlo spaventato».

Il piccolo è stato immediatamente portato in ospedale, e per la precisione, in una clinica non lontana, a causa delle lesioni subite dall’attacco dell’ippopotamo. Lo hanno portato poi in un nosocomio a Bwera, che si trova al confine con il Congo. In modo preventivo, i medici hanno vaccinato il bimbo contro la rabbia e in seguito lo hanno dimesso. Quello che è accaduto è davvero un miracolo.