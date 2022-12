Il Pd sospende l’eurodeputato Cozzolino per il caso Qatargate

Sebbene non risultati indagato o sottoposto a interrogatorio, Andrea Cozzolino è stato sospeso dal Partito Democratico “tutelarne l’immagine“. Ad accusarlo ci sarebbe Francesco Giorgi, compagno di Eva Kaili.

La commissione di garanzia del Partito democratico, chiamata a riunirsi d’urgenza su richiesta del segretario Enrico Letta, ha deciso di sospendere in maniera cautelativa l’eurodeputato Andrea Cozzolino, eletto in Campania nelle liste del Pd, a causa delle accuse di corruzione emerse dalla vicenda Qatargate. La sospensione rimarrà tale almeno fino alla conclusione delle indagini da parte delle autorità belghe.

Secondo una nota del partito, la sospensione è immediatamente esecutiva e lo sottrae da qualunque incarico all’interno del Pd, serve a “ tutelare l’immagine del Partito democratico ” e dall’altra a consentire all’onorevole Cozzolino “ la più ampia difesa delle proprie posizioni “. Cozzolino è stato indicato tra le persone coinvolte da Francesco Giorgi, compagno della vice-presidente dell’Europarlamento Eva Kaili, a cui la polizia italiana ha trovato 20 mila euro in contanti in una cassetta di sicurezza ad Abbiategrasso.

Da parte sua Cozzolino si dichiara del tutto estraneo alla questione e ci tiene a ribadire di non essere indagato, di non essere stato sottoposto a interrogatorio e non avere subito alcuna perquisizione. Il parlamentare, già autosospeso dal gruppo europeo, afferma “Sono profondamente indignato per le vicende giudiziarie che apprendo dalla stampa e che minano fortemente la credibilità delle istituzioni europee. Sono pronto a tutelare la mia storia e la mia onorabilità in ogni sede. Inoltre non ho mai incontrato persone vicine ad agenzie o servizi di sicurezza, né tanto meno ho mai perseguito interessi, vantaggi o utilità personali nella mia vita politica“.

La decisone è stata così commentata dal presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, candidato a guidare il PD nel prossimo congresso: “Abbiamo bisogno di dire che l’onestà e la sobrietà, il rispetto delle regole alla luce di quello che sta accadendo vergognosamente a Bruxelles tornino al centro dell’azione politica“.

CHI E’ ANDREA COZZOLINO

Nato a Napoli nel 1962, Cozzolino è stato consigliere e assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive della regione Campania sotto la guida di Bassolino. Cresciuto sotto la guida del PCI, è stato anche eurodeputato per ben tre volte, ricoprendo anche ruoli in sottocommissione per i Diritti umani e nella delegazione del Parlamento per i rapporti con i paesi del Maghreb e l’Unione del Maghreb arabo. Aveva creato scalpore lo scorso novembre il fatto di avere votato contro la risoluzione europea a favore del riconoscimento della Federazione Russa come stato che sostiene il terrorismo, decisione presa in seguito all’invasione da parte di Putin dell’Ucraina.