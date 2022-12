Alice Neri, le parole shock della madre: “Mia figlia violentata per un’ora prima di essere uccisa”

È ancora giallo sulla morte della trentaduenne trovata carbonizzata in auto il 18 novembre a Fossa di Concordia, in provincia di Modena.

La madre di Alice Neri interviene in collegamento a Pomeriggio 5 e muove delle accuse ben precise.

«La mia opinione è che la macchina per forza si è fermata un’ora, lui doveva violentarla». A parlare così è Patrizia: è la madre di Alice Neri, la 32enne di Modena trovata carbonizzata nella sua auto. Mamma Patrizia ha esposto la sua convinzione in collegamento con Pomeriggio 5, tra la rabbia e la voce spezzata dal dolore per la tragica perdita della figlia.

Intanto le indagini sulla sua morte vanno avanti. Adesso gli investigatori hanno rintracciato e arrestato il presunto killeri di Alice: il 29enne tunisino Mohamed Gaaloul ,al rientro in Italia per il processo dopo aver ricevuto un mandato di cattura internazionale. «Io lo chiamo uomo nero, Mohamed, che ha aggredito mia figlia in piena notte, quando lei si stava preparando una sigaretta e aveva il finestrino aperto», dice mamma Patrizia.

L’arresto in Francia del 29enne tunisino

Gaaloul se n’era andato all’estero il giorno dopo il delitto. Inizialmente per la morte di Alice erano state indagate anche altre persone, il marito e Marco, un collega di lavoro della donna.

Negli ultimi giorni però i sospetti si sono concentrati su Mohamed Gaaloul. È lui il principale sospettato per quanto successo ad Alice. Che quella sera era in compagnia del collega Marco. Su cosa avesse avuto da dirgli, mamma Patrizia ha idee molto chiare: «Se Marco avesse aspettato che lei salisse in macchina e fosse partita, lei non sarebbe stata inseguita dall’omino nero. Mia figlia è andata a dire a Marco quello che pensava, io la conosco» afferma la madre durante il collegamento, facendo intendere che la figlia morta volesse mettere i puntini sulle i su un rapporto col collega che stava andando oltre il legame professionale.

Ancora non ha ottenuto giustizia Alice Neri, la giovane mamma trovata morta e carbonizzata all’interno della sua auto il 18 novembre scorso nelle campagne di Concordia, nel Modenese. Il mistero sulla sua morte è ancora un giallo, con tanti pezzi di un puzzle messi assieme senza finora aver ricostruito il volto di un colpevole. Anche il marito di Alice, Nicholas Negrini, ha ammesso di essere confuso, sentito anche lui dalla trasmissione Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso.

Non resta che attendere gli sviluppi dell’inchiesta per fare luce su una vicenda ancora tutta da chiarire.