Cristina D’Avena, l’esibizione alla festa di Fratelli d’Italia dopo le polemiche sul web

Nelle scorse ore la cantante che ha fatto sognare milioni di bambini è finita al centro delle polemiche sul web. La scelta di Cristina D’Avena di esibirsi in occasione della festa dedicata ai dieci anni di Fratelli d’Italia ha fatto molto discutere.

Quando sul web si è diffusa la notizia relativa alla partecipazione di Cristina D’Avena alla festa di Fratelli d’Italia, in occasione dei dieci anni del partito di Giorgia Meloni, si sono sollevate subito dure critiche nei confronti della cantante.

Sono numerosi i fan che hanno espresso la loro delusione, tanto che il nome dell’artista è finito in cima alle tendenze di Twitter. La mossa della cantante non è assolutamente piaciuta ai followers che, in tutti questi anni, l’hanno vista schierarsi dalla parte della comunità Lgbtq+ per poi esibirsi all’evento organizzato da un partito di estrema destra.

Le critiche sui social

Sui social, gli utenti si sono scatenati con le accuse nei confronti dell’artista. Le affermazioni di Clarissa D’Avena, sua sorella e manager, hanno alimentato ulteriormente la loro rabbia. Quest’ultima, infatti, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Il Foglio: “Cristina ha una forte simpatia per Giorgia”.

Non sono mancate le parodie di alcune delle sigle più famose interpretate dalla cantante: “Noi fasci siamo così, abbiam la testa giù, appesi su per giù a due metri, poco più” ha scritto un utente in tweet diventato virale. Gabriele Piazzoni, segretario generale dell’Arcigay Nazionale, ha commentato quanto accaduto.

“Molte persone rimarranno deluse, d’ora in poi ascolteranno le sue canzoni con orecchie diverse” ha affermato in un’intervista al Corriere della sera. L’artista non si è fatta attendere con la sua risposta. In un post condiviso su Instagram, ha affermato: “Da quarant’anni canto in tutti i posti dove sono ben voluta e accolta”. Dalle piazze dei paesi ai teatri, dal Pride alle feste dell’Unità. Fino al Vaticano.

L’esibizione della cantante

Proseguendo, D’Avena ha affermato che tutto ciò che intende fare è “portare allegria e spensieratezza” a chiunque sia cresciuto ascoltando la sua musica. Senza nessun tipo di esclusione. “Stasera, come tutte le altre, non porto ideologie, ma musica” ha aggiunto, per poi dichiarare di non essersi schierata da nessuna parte e di non aver assolutamente cambiato la sua “pelle”.

La cantante ha spiegato di non aver smesso di supportare “l’amore universale che dovrebbe essere alla base della crescita di ogni essere umano”. Così, nella serata di giovedì 15 dicembre, si è esibita ala festa di Fratelli d’Italia. Dopo aver assistito alla sua performance, in molti si sono ricreduti.

È successo: gonna rainbow, esibizione di Lady Oscar e messaggio sull’amore universale. Cristina D’Avena poco fa sul palco di FDI. Grande ✨❤️ pic.twitter.com/0jyIZ5dCIx — fab (@Fab91) December 15, 2022



D’Avena, infatti, si è presentata all’evento con una gonna arcobaleno glitterata e ha cantato la sigla di Lady Oscar, definendo la canzone è un inno all’amore universale, senza nessuna distinzione e dichiarando che “l’amore è per tutti”.