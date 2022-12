Lazio, rivelazione di Sarri: il tecnico si sbottona su un possibile obiettivo

Esce allo scoperto Maurizio Sarri che, impegnato con la sua Lazio nel ritiro in Turchia, si è lasciato sfuggire un nome, possibile indizio di mercato per la squadra biancoceleste.

Non è un mistero, infatti, che il tecnico ex Napoli chieda alla sua dirigenza alcuni cambiamenti nella rosa.

Sarri vuole calciatori congeniali al suo modo di intendere il calcio e, per questo, prova ad indicare alcuni nomi alla sua dirigenza.

Non sboccia il rapporto con Luis Alberto, probabile addio

Nella visione del calcio, a volte un po’ integralista, da parte di Maurizio Sarri essenziali sono le caratteristiche degli interpreti. Il tecnico toscano, infatti, predilige un calcio veloce fatto di fraseggi e tocchi ravvicinati. Si può spiegare innanzitutto dal punto di vista tattico, dunque, la base delle incomprensioni tra Sarri e Luis Alberto. Lo spagnolo, però, è un patrimonio per il club di Lotito e, se non pervenissero offerte congrue, lasciarlo fermo in panchina svalutandone il valore è ipotesi che il presidente della Lazio eviterebbe volentieri. Il problema del rapporto tra tecnico e calciatore, però, pare non essere solo tattico. I due hanno due personalità, spesso arrivate allo scontro, che potrebbero destabilizzare lo spogliatoio. Si proverà, dunque, ad una pace durante la convivenza forzata.

Sarri lo ha puntato: il nome per l’attacco della Lazio

Se con Luis Alberto il rapporto non decolla, c’è un giocatore che il tecnico ex Juve e Napoli ha elogiato pubblicamente. Il calciatore in questione sarebbe, inoltre, di origine turca, paese in cui la Lazio sta svolgendo il suo ritiro. Si tratta di Baris Yilmaz, attaccante del Galatasaray.

Come riportato da Il Messaggero, nel post partita dell’amichevole tra Lazio e Hatayspor al tecnico biancoceleste è stato chiesto quale giocatore turco prenderebbe nella sua Lazio. Il tecnico ha allora fatto il nome del classe 2000 del Galatasaray, ala sinistra che può giocare anche al centro dell’attacco. Visti gli infortuni di Pedro e Immobile, e la mancanza in rosa proprio di un vice Immobile, Yilmaz potrebbe essere più di un’idea per l’attacco della Lazio, con il gradimento di Maurizio Sarri.