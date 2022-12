Salernitana, pronto un acquisto di spessore protagonista in Qatar

Anche se ancora non ufficialmente, la sessione di mercato invernale può essere considerata già iniziata. Le squadra di Serie A hanno iniziato a muoversi e tra queste c’è la Salernitana.

Il club di Iervolino sta per chiudere il primo acquisto di questa finestra con un nome molto conosciuto.

Il calciatore, di recente, è stato anche tra i protagonisti di Qatar 2022 dove ha difeso i colori della sua nazionale.

La Salernitana sogna in grande e si prepara ai primi colpi

Molto attiva sul fronte mercato la Salernitana del patron Danilo Iervolino. Il club campano, infatti, si sta muovendo alla ricerca di rinforzi per alzare l’asticella e migliorare lo score della scorsa stagione. Per questo il direttore sportivo, Morgan De Sanctis, ha già avviato i colloqui con le varie società per capire la fattibilità delle operazioni. Uno dei calciatori che interessa di più ai granata è il centrocampista del Napoli, Diego Demme. Il futuro dell’italotedesco è ancora un rebus e la Salernitana segue con interesse gli sviluppi della faccenda. Gli altri nomi sulla lista sono due vecchie conoscenze dell’Arechi. Si tratta di Nadir Zortea e Milan Djuric. Tra le due pare essere più facile, al momento, la trattativa con l’Atalanta per l’esterno.

Colpo della Salernitana: arriva uno dei protagonisti in Qatar

In attesa di definire le situazioni riguardanti Demme, i ritorni di Djuric e Zortea o nomi nuovi come quello di Zurkowski, la Salernitana ha già messo a segno il suo primo colpo invernale. Si tratta di Guillermo Ochoa, estremo difensore messicano in arrivo dal Club America.

Il ds De Sanctis è sceso in campo dopo l’infortunio di Luigi Sepe alla ricerca di un estremo difensore affidabile. Nonostante le voci sui possibili arrivi di Salvatore Sirigu dal Napoli o di Etrit Berisha dal Torino, il club campano ha virato in maniera decisa su Ochoa, che ha impressionato durante il mondiale in Qatar con il suo Messico. Ochoa si è messo in mostra neutralizzando anche un calcio di rigore a Lewandowski ma le sue prestazioni non sono riuscite a portare El Tricolor agli ottavi di finale.