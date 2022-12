Rivelazione shock dalla Francia: Cristiano vicino alla Ligue 1

È rimbalzata dalla Francia una notizia shock che riguarda lo svincolato di lusso Cristiano Ronaldo. Secondo la rivelazione il calciatore portoghese sarebbe stato vicinissimo a trasferirsi in Ligue 1.

Ronaldo si trova ancora senza squadra dopo la fine del rapporto con il Manchester United.

L’intervista rilasciata al The Sun ha complicato i piani del portoghese che ha detto cosi addio alla Premier League.

Intervista, licenziamento e un mondiale non all’altezza: il momento più buio per CR7

Dall’addio alla Juventus, con la corte serrata del Manchester City e la virata finale sui cugini dello United, la vita di Cristiano Ronaldo è stata letteralmente sconvolta. Il cinque volte pallone d’oro sognava di tornare ad Old Trafford e risollevare il suo vecchio club portandolo ai fasti dei tempi di Sir Alex Ferguson. La realtà, però, racconta una storia molto diversa, più difficile e tribolata e un rapporto con Ten Hag mai decollato. Questo ha portato tanto malumore in CR7 che ha deciso di confessare tutto al The Sun compromettendo, così, il suo rapporto con i Red Devils che l’hanno licenziato. A Cristiano rimaneva la carta Coppa del Mondo ma anche in questo caso non è stata un’avventura felice per lui. I piccoli screzi con Fernando Santos ne hanno minato la titolarità in favore di Gonçalo Ramos e Ronaldo ha partecipato solo da subentrato all’eliminazione dei suoi contro il Marocco.

Dichiarazione inaspettata: Cristiano poteva raggiugnere Messi

Che un calciatore come Cristiano Ronaldo si possa trovare tra gli svincolati è una situazione che in pochi avrebbero immaginato solo qualche anno fa. Il portoghese al momento è in trattativa con l’Al Nassr che gli garantirebbe l’ingaggio faraoniche che richiede. Dalla Francia, però, arriva una rivelazione clamorosa che voleva Ronaldo raggiungere Messi in Ligue 1.

Come dichiarato da Basile Boli, ambasciatore dell’Olympique Marsiglia, durante un’intervista a MWTV proprio l’OM sarebbe stato vicino al lusitano ex Juventus e Real Madrid. Ecco le parole dell’ambasciatore: “Cristiano Ronaldo è stato in trattativa con l’OM, penso avrebbe potuto anche venire. Seppure un po’ in là con l’età è un giocatore di talento, penso che avrebbe avuto qualcosa da dare nel campionato francese“.

Ricongiungimento in Ligue 1 sfiorato, dunque, per Messi e Ronaldo con quest’ultimo che però sembra sempre più lontano dal calcio europeo.