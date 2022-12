Messi e le dichiarazioni incredibili su Pep Guardiola: “È stato una rovina”

L’ex campione del Barcellona Leo Messi si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto forti sul suo ex allenatore in blaugrana Pep Guardiola.

Pep Guardiola è sicuramente uno degli allenatori più forti e più influenti che il calcio degli ultimi anni abbia conosciuto, capace di vincere tantissimo in ogni squadra che ha allenato.

L’attuale tecnico del Manchester City ha mosso i suoi primi passi da allenatore proprio sulla panchina della squadra con cui in carriera ha collezionato più presenze, il Barcellona.

A partire dal luglio 2008 infatti, il catalano ha lasciato la panchina della squadra B del Barca, succedendo all’olandese Frank Rijkaard che sedeva su quella panchina dal 2003.

Forte anche di un organico incredibile, l’impatto di Guardiola è immediato. Al suo primo anno il Barcellona gioca un calcio spettacolare, conquistando addirittura il primo Triplete della sua storia grazie alla conquista di Liga, Copa del Rey e Champions League, nella finale di Roma contro il Manchester United.

L’anno successivo vince di nuovo la Liga, fermandosi solo contro in semifinale di Champions League contro l’Inter di José Mourinho, campione d’Europa e a sua volta del Triplete. Pep però non si arrende e vince nuovamente Liga e Champions l’anno dopo, ancora una volta in una finale giocata con il Manchester United, questa volta a Wembley.

L’ultimo anno di Pep al Barca è nella stagione 2011/12, dove riesce a laurearsi campione del mondo per club ma non a vincere la quarta Liga consecutiva, fermato ancora una volta da José Mourinho, questa volta alla guida del Real Madrid.

Dopo quattro stagioni storiche in Catalogna Guardiola decide di esplorare nuovi lidi, trasferendosi prima al Bayern Monaco e poi al Manchester City, dove tutt’ora continua ad incantare, vincendo titoli su titoli e a macinando successi.

L’incredibile testimonianza di Leo

Protagonista principale del Barcellona di Guardiola è stato il grande Leo Messi, che sotto la guida di Pep ha trascinato i blaugrana a vincere tutto, conquistando a sua volta ben quattro palloni d’oro sotto la sua guida.

In una recente intervista la pulce argentina ha detto la sua proprio sul suo ex allenatore: “Tutto quello che ha fatto Guardiola è stato impressionante, sapevamo di poter vincere contro chiunque. È il miglior allenatore che abbia mai avuto ma ha anche rovinato il calcio perché tutti cercano di imitarlo e a copiarlo. Ho incontrato tanti aspiranti Guardiola e allora mi sono reso di quello che avevamo fatto. Ma Pep è speciale nel preparare le partite e nell’analizzarle”.