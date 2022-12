Lutto nel mondo del calcio: scomparso l’ex bianconero O’Neill

Altro lutto nel mondo del calcio, straziato dalle perdite in questa fine del 2022. È scomparso, infatti, l’ex fantasista di Juventus, Perugia e Cagliari, Fabian O’Neill.

L’ex nazionale uruguaiano si è spento a quarantanove anni nella sua Montevideo dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il calcio piange la scomparsa di El Mago, grande amico di Zidane nel periodo in bianconero.

Nacional andata e ritorno con in mezzo l’Italia

Fabian O’Neill, soprannominato in patria El Mago ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Nacional Montevideo, con il quale fece tutta la trafila nelle giovanili ed esordì in prima squadra nel 1992. Dopo tre anni in patria il Cagliari decide di portarlo in Italia. Con i sardi mostra la sua tecnica vestendo la maglia numero 10 rossoblu per ben quattro stagioni, sulle cinque totali. Nel 2000 arriva la chiamata della Juventus e Fabian lascia il Cagliari per la Vecchia Signora. Con i bianconeri, però, non riesce ad esprimersi al meglio. Fabian smarrisce la forma fisica e la fiducia ed inizia la sua parabola discendente. Prima di un fugace ritorno in Sardegna fa tappa anche al Perugia ma nemmeno con gli umbri riesce ad essere decisivo. Fa, dunque, ritorno al Nacional ma al termine della stagione, all’età di 29 anni, decide di ritirarsi dal calcio giocato.

Scomparso Fabian O’Neill: il cordoglio del mondo del calcio

Il 25 dicembre 2022 Fabian O’Neill si è spento in un ospedale di Montevideo a causa dell’aggravarsi di una malattia di natura epatica con la quale ha combattuto per lungo tempo. Le sue condizioni di salute avevano già preoccupato in passato. I noti problemi con l’alcol aveva portato l’ex Juve a soffrire spesso di malattie epatiche.

In tanti lo indicavano come uno dei più talentosi in campo ma spesso concordavano nel definirlo fragile al punto di vista emotivo e caratteriale. La sua storia clinica evidenzia come avesse più volte avuto problemi in passato, con l’ultimo ricovero nel 2020 per disturbi al fegato. Subito dopo la scomparsa il mondo del calcio si è stretto con messaggi di cordoglio. Tra questi anche quelli di Cagliari e Juventus che hanno ricordato il talento uruguaiano con un tweet.

Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la “10” sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi. pic.twitter.com/5qqhnoQabJ — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 25, 2022