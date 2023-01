Inter, cattive notizie per i nerazzurri in vista del Napoli. Inzaghi perde una pedina importante

L’Inter di Simone Inzaghi perde un pezzo fondamentale in vista del big match contro il Napoli. La partita si complica già prima di iniziare.

Dopo la lunga sosta per permettere di disputare il mondiale in Qatar2022 vinto dall’Argentina di Leo Messi è compagni, la Serie A è pronta a ripartire da dove si era interrotta.

E per Inter e Napoli si parte subito fortissimi, con un big match che fa prevedere grande spettacolo tra le due compagini. I nerazzurri ripartono dopo la bella vittoria sul campo dell’Atalanta lo scorso 13 novembre.

La squadra di Spalletti riparte invece da un percorso quasi netto, privo di sconfitte fino a questo momento e con soli due pareggi e ben otto punti di vantaggio sul Milan seconda forza del campionato.

Le fatiche del mondiale avranno sicuramente un impatto sui giocatori di entrambe le squadre, in particolare sull’argentino dell’Inter Lautaro Martinez, laureatosi campione del mondo con l’Albiceleste e dunque impegnato fino alla fine della rassegna iridata.

Chi sicuramente non sarà dell’incontro a causa di un infortunio rimediato proprio in nazionale è il croato Marcelo Brozovic, costretto a lasciare il campo per un problema durante la semifinale con l’Argentina e assente nella partita che ha consegnato la medaglia di bronzo alla Nazionale biancorossa a scacchi.

I nerazzurri hanno infatti annunciato, con un comunicato ufficiale, che gli esami strumentali a cui si è sottoposto il numero 77 hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro, e che le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni.

Obiettivo Supercoppa

È già la seconda volta in questa stagione che il croato si ferma a causa di un’infortunio subito in nazionale. Già durante la prima parte della stagione il centrocampista aveva perso 9 gare tra campionato e Champions League.

Marcelo sarà costretto a saltare la partita contro il Napoli e anche quella di sabato 7 gennaio contro il Monza. Con ogni probabilità non verrà impiegato nemmeno nella sfida di coppa Italia di martedì 10 gennaio, in cui la squadra di Inzaghi se la vedrà col Parma di Pecchia.

Probabilmente potrà tornare a disposizione per la partita di sabato 14 gennaio contro l’Hellas Verona, ma l’obiettivo primario è recuperarlo per il 18 gennaio, data in cui i nerazzurri voleranno a Riad per sfidare i cugini del Milan per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana.