Papa Francesco, le dimissioni sono già state firmate: il documento è custodito in Vaticano

Papa Francesco ha già firmato le sue dimissioni tempo fa. Il documento è conservato in Vaticano. Il Pontefice lo ha ammesso durante un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Abc.

Ha spiegato di aver consegnato il documento al Cardinal Bertone: «Ho già firmato le mie dimissioni. Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato».

Papa Francesco ha spiegato di aver consegnato le dimissioni al Cardinal Bertone, e che queste sono pronte in caso sopraggiunga per il Papa un impedimento fisico o di altra natura. Bergoglio ha dichiarato: «Ho già firmato le mie dimissioni. Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già’. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato».

L’intervista del Papa: la dichiarazione sulle dimissioni

Durante l’intervista, di cui è stata diffusa la versione interale questa mattina, il Pontefice ha risposto alla domanda, su cosa accadrebbe se il Papa rimanesse improvvisamente inabile per questioni di salute o a causa di un incidente. Nella domanda successiva, viene menzionato Paolo VI che mise le sue dimissioni per iscritto.

Bergoglio ha spiegato: «Esatto, e io penso anche Pio XII». «È la prima volta che lo dico», ha aggiunto il Pontefice a proposito delle sue dimissioni già firmate. «Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiederla a Bertone: ‘Dammi il pezzo di carta!’ (ride). Probabilmente lo consegnò al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato. Io l’ho dato a Bertone in quanto segretario di Stato», ha concluso Bergoglio.

La salute di Papa Francesco

Il Pontefice nei mesi scorsi era stato costretto a rimandare alcuni viaggi per via di alcuni problemi di salute, la richiesta era giunta direttamente dai suoi medici. Erano circolate addirittura voci – pure speculazioni – su un suo successore già pronto.