Beauty sostenibile: essere belle e proteggere l’ambiente è possibile

Negli ultimi anni si sta facendo molta più attenzione all’ambiente e questo riguarda anche il mondo della cosmesi. Ma come facciamo ad essere più “green” quando ci dedichiamo alla nostra bellezza?

Il mondo della cosmetica è sempre più green e questa è una fortuna, visto il preoccupante stato della Terra e i danni portati dal cambiamento climatico. Diversi marchi hanno puntato l’attenzione sulla sostenibilità inventando nuove formule per essere più rispettosi dell’ambiente.

Ma cosa possiamo fare noi, nel nostro piccolo?

Beauty sostenibile: attenzione al packaging

Come accennato in questi ultimi tempi è maturata una nuova sensibilità nei confronti dell’ambiente, uno dei primi aspetti da tenere in considerazione è quello del packaging, l’esigenza è quella di avere prodotti il cui packaging sia riciclato o riciclabile al 100%. Tra i materiali che rispondono a questo criterio, l’alluminio, per esempio, è uno di questi.

Secondo una ricerca di Cosmetica Italia nel 2021 gli italiani hanno speso 2.6 miliardi in cosmetici naturali, segnando dunque la grande attenzione verso questo tema.

Beauty sostenibile: consigli