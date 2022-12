Trovato morto un bimbo di sei anni, sorella riesce a sopravvivere ma è gravemente ustionata

Una volta che è intervenuta la polizia in loco, sono emersa una serie di verità agghiaccianti. Ecco che cosa è successo.

Una tragica vicenda di abusi è venuta a galla negli Usa, e più precisamente in Arkansas. Lì, venerdì scorso, 16 dicembre, la polizia ha rinvenuto il cadavere di un bambino di sei anni, sepolto sotto il pavimento dell’appartamento in cui abitava con i suoi genitori e con la sorella, che è riuscita a sopravvivere, ma che è stata trovata con gravi ferite in più parti del corpo, tra cui ustioni molto serie al cuoio capelluto.

I fatti

La nonna dei due bambini si era molto preoccupata per loro, al punto da chiedere la loro custodia ma non era riuscita nel suo intento. Tuttavia, quando si è recata nell’abitazione per far visita ai nipotini, ha subito contattato i poliziotti dopo aver constatato in che condizioni orrende stesse vivendo la nipote.

Una volta che la polizia si è recata in loco, è emersa una verità da far gelare il sangue. I poliziotti, infatti, hanno trovato il cadavere del bambino di sei anni, già in avanzato stato di decomposizione, e nessuno ne era a conoscenza perché lo avevano sepolto sotto il pavimento del corridoio dell’appartamento.

La madre dei due bimbi, A.R., 28 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio, di aver manomesso prove fisiche e di aver abusato dei due minorenni, con la complicità del suo compagno N.B., 33 anni.

Entrambi sono in carcere. La polizia ha raccontato che il bambino, forse, è morto da tre mesi, ma per ora non hanno dato ulteriori informazioni su come sia avvenuta la morte del piccolo. I poliziotti stanno anche investigando sulle ferite riportate dalla bambina, che si ritiene possano essere ustioni al cuoio capelluto, subite dalla piccola di sei anni che abitava nello stesso appartamento del fratellino deceduto.