Due fidanzati italiani stati uccisi nel Regno Unito, sospettato un uomo

Nino Calabrò e Francesca Di Dio, una coppia di giovani messinesi, è stata uccisa nel Nord Yorkshire. Al momento non si conoscono i dettagli dell’omicidio ma è stato fermato un ragazzo di 21 anni ritenuto sospetto. La polizia chiede aiuto alla popolazione per reperire informazioni utili sul caso.

Due giovani ragazzi di Messina sono stati trovati senza vita in un’abitazione nel Regno Unito, più precisamente nella cittadina di Thornaby-on-Tees, comune di 24.741 abitanti della contea del Nord Yorkshire. Si tratta del 25enne Nino Calabrò, di Barcellona Pozzo di Gotto, e della 19enne Francesca Di Dio, di Montagnareale, fidanzati da tre anni che si trovavano all’estero in quanto lui aveva trovato lavoro nella ristorazione in questa zona.

I loro corpi sono stati rivenuti ieri pomeriggio, in arresto è finito un 21enne sospettato di duplice omicidio ma al momento non si hanno altre informazioni al riguardo. Le autorità locali hanno diramato un comunicato per chiedere aiuto a chi possa avere qualche informazione sulla vicenda: “Un uomo e una donna purtroppo, sono morti. E un uomo rimane in custodia di polizia, in relazione all’incidente. Chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre, e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore ci contatti“.

Da quanto si apprende da fonte giornalistica, lei aveva raggiunto il compagno impegnato nel lavoro per trascorrere insieme il periodo delle festività, ma da alcuni giorni non rispondevano al telefono, fino alla macabra scoperta. I loro cadaveri sono stati trovati da alcuni amici allarmati perché non avevano notizie. Al momento non sono state fornite altre informazioni circa le modalità con cui i due giovani sarebbero stati uccisi. La polizia è a lavoro per ricostruire l’accaduto.

IL CORDOGLIO DEI FAMILIARI

“Mio fratello ti adorava come anche molti di noi. Riposa in pace caro Nino Calabrò ti ricorderemo sempre” scrive sul loro profilo Facebook un amico, Giuseppe. “Ce li hanno ammazzati. Quattro giorni prima di Natale ce li hanno ammazzati questi figli nostri. Non si capisce perché, pochissime notizie. Ma tanto nessuna spiegazione sarebbe accettabile” scrive sul social invece Antonella. “cant quite believe it… Nino Calabrò rest in peace man.. can’t believe i was only talking to you on sunday, gonna miss you loads – you were such a laugh to work with xx” commenta invece una utente in inglese.