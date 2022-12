Ragazza di 16 anni abusata: il padre sporge denuncia contro un amico, ma gli inquirenti scoprono che è coinvolto pure lui

Per la procura di Trani, una sedicenne avrebbe subìto abusi sessuali da suo padre e da un amico di famiglia di 70 anni. La vicenda è venuta fuori dopo che il padre ha denunciato l’amico

Una ragazza di 16 anni avrebbe subìto molestie sessuali dal padre e da un amico di famiglia 70enne. La giovane, che è affetta da un leggero disagio psicologico, è stata messa in salvo dalle forze dell’ordine di Trani.

A seguito di un lungo periodo di inchiesta, i due uomini sono finiti sotto accusa per abusi sessuali su minore. L’amico di famiglia di 70 anni è accusato anche di diffamazione e minaccia per aver pubblicato una serie di Tik Tok in cui insultava la ragazza dopo aver ricevuto da lei un no alle avances fattele.

L’inchiesta

Da quanto si apprende dall’inchiesta, la ragazza sarebbe stata palpeggiata da suo padre in almeno una situazione. L’uomo l’avrebbe forzatamente trattenuta, non considerando le rimostranze della figlia. L’amico di famiglia, invece, dapprima avrebbe toccato la ragazza mentre andava a scuola e le avrebbe toccato il seno, spalle e fianchi nonostante la ragazza si opponesse.

Di fronte a un comportamento del genere, l’uomo avrebbe tentato di persuaderla che in quelle attenzioni non vi fosse niente di male, giungendo persino a chiederle di avere una relazione. Il no della giovane lo avrebbe condotto a pubblicare una serie di filmati su Tik Tok in cui l’uomo diceva:«Ti rovinerò».

I video sono in mano alle autorità. La sedicenne, assistita attualmente dai servizi sociali e da un curatore, non ha sporto denuncia di sua sponte gli abusi dei due uomini. L’inchiesta è scattata da una denuncia da parte del padre nei confronti dell’uomo di 70 anni.

Durante le indagini, tuttavia, sono venute a galla responsabilità anche da parte del padre della ragazza. A quel punto, il pm, Lucio Vaira, ha fatto richiesta, poi accolta, che la testimonianza della minore fosse cristallizzata in un incidente probatorio, che si è tenuto giorni fa davanti al gip e davanti a una psicologa.