Giorgio stroncato da malore improvviso a soli 15 anni: era un rugbista del San Donà

Il ragazzo giocava a rugby nel San Donà, ed è deceduto in ospedale. Una settimana fa era andato in pronto soccorso.

È morto a soli 15 anni, Giorgio Conte, giocatore di rugby del San Donà. Il suo allenatore, come riporta Il Corriere della Sera, lo ricorda come un giovane «estremamente umile e serio, di poche parole, sempre presente e tenace: un vero rugbista, come se ne vedono pochi».

Giorgio è spirato ieri, mercoledì 21 dicembre, all’ospedale di Padova, stroncato da una trombosi cerebrale.

Cosa è successo

Lo scorso giovedì, durante la notte, il ragazzo ha manifestato i primi sintomi, in quanto colpito da un fortissimo mal di testa, tanto forte che i genitori hanno deciso di agire subito portandolo in pronto soccorso a San Donà, dove viveva, alle 3 del mattino. I medici gli hanno fatto una tac il cui risultato è stato negativo e così lo hanno fatto tornare a casa, nonostante i valori delle analisi del sangue pare che fossero alquanto alterati.

Il giorno successivo, Giorgio si è sentito male di nuovo, peggiorando. Ha infatti perso i senso e stavolta è finito con urgenza in nosocomio a Padova, dove lo hanno tenuto ricoverato fino a ieri, 21 dicembre, quando ha chiuso gli occhi per sempre.

L’appello della madre

La madre di Giorgio ha spiegato di aver dato l’assenso per donare gli organi del giovane, e nei prossimi giorni si terrà l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. La donna ha aggiunto che il figlio non aveva mai manifestato problemi di salute di particolare rilevanza.

Era un appassionato di rugby Giorgio e un ottimo studente. I genitori hanno inoltre voluto appellarsi a coloro che in queste ore di dolore molto forte per la perdita del figlio non stanno rispettando la loro riservatezza:«Chiediamo soltanto si metta un freno ai commenti online, siamo sommersi da messaggi poco rispettosi da parte di alcuni no-vax: speriamo possano sostenerci evitando di complicare una situazione già difficile».

Anche l’associazione sportiva in cui militava il giovane rugbista ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte del ragazzo:«Abbiamo da poco appreso la terribile notizia che Giorgio Conte, giocatore della Under 17, ha passato la palla. Ci stringiamo forte alla famiglia a cui vanno le nostre sincere condoglianze».