Scheletro umano trovato in campagna, è giallo: indagini in corso

Un gruppo di escursionisti ha fatto una spiacevole scoperta durante una passeggiata nelle campagne del Messinese.

Hanno notato delle ossa umane con brandelli di vestiti. Si indaga per cercare di dare un’identità a quei resti. Anche se le operazioni appaiono molto difficili, trattandosi di ossa di una persona morta già da diverso tempo.

È giallo a Casalvecchio Siculo, in provincia di Messina, dove nella mattinata di ieri sono stati trovati dei resti umani lungo il torrente Agrò.

A fare la macabra scoperta un gruppo di escursionisti durante il loro tragitto. È allora che si sono imbattuti in alcune ossa umane e in brandelli di vestiario. Lo hanno notato di fronte all’area del Murazzo, sulla sponda opposta del torrente Agrò. Sul luogo, allertati dagli escursionisti, si sono precipitati per competenza territoriale i carabinieri della stazione di S. Alessio.

Carabinieri al lavoro per dare un’identità allo scheletro

Ora gli uomini dell’Arma lavorano per cercare di dare un nome e un cognome a quei resti umani, impresa che non sembra affatto di facile realizzazione. Anche perché le condizioni deteriorate in cui sono state ritrovate le ossa umane – uno scheletro con abiti malconci – fanno pensare che possa trattarsi di una persona deceduta da tempo, anche da svariati anni.

Diverse le ipotesi avanzate inizialmente. Tra queste c’è anche quella che possa trattarsi di una salma trafugata da qualche cimitero in zona. Ma i sindaci del comprensorio non hanno fatto segnalazioni in merito. Nel frattempo la Procura ha disposto il trasferimento dei resti al Policlinico di Messina dove saranno sottoposti agli esami del caso.

Il RIs si è attivato per cercare di risalire alle cause della morte. Un particolare di fondamentale importanza per cercare di fare luce sul mistero di quei resti ritrovati per caso, oltre che per cercare di dare loro un volto. Un’altra possibile posta battuta nelle fasi iniziali è quella che ipotizzava che le ossa potessero appartenere a qualche persona scomparsa nella zona. Ma anche in questo caso non sono arrivate segnalazioni recenti di sparizioni.