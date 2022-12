In pronto soccorso con una bomba nel retto: attimi di panico, scatta l’allerta

L’uomo si è recato in pronto soccorso raccontando di aver usato l’oggetto in questione per procurarsi piacere e di non essere più riuscito a tirarlo fuori.

Allerta in Francia, a Tolone, per un uomo di 88 anni che si è recato in pronto soccorso dopo essersi infilato un proiettile d’artiglieria risalente alla prima guerra mondiale nel retto.

L’88enne si è recato in ospedale nella mattinata di sabato scorso, spiegando ai sanitari di necessitare assistenza per estrarre un proiettile che aveva usato per darsi piacere, ma che non era più riuscito a togliere dal retto. I sanitari sono subito intervenuti facendo partire un’evacuazione parziale del nosocomio per allarme bomba, mentre i chirurghi si occupavano di estrarre il proiettile.

Intervistati dal quotidiano francese Var Matin, i medici hanno spiegato che nel tempo hanno avuto a che fare con diversi casi simili, di gente con un oggetto nell’ano, ma che si trattava della prima volta che si verificava un caso di bomba nel retto.

«Ci siamo abituati a trovare oggetti insoliti infilati là sotto dove non batte il sole. Una mela, un mango, perfino una bomboletta di schiuma da barba. Ma un proiettile d’artiglieria? Quello non era mai capitato», hanno detto.

Quando lo staff medico ha realizzato quello che stava accadendo, hanno subito provveduto a far scattare l’allarme, evacuando in parte la struttura sanitaria, in particolare quei reparti pediatrici d’urgenza e anche i settori per gli adulti.

Hanno anche confinato il pronto soccorso, supportati da guardie e vigili del fuoco. I pazienti nuovi sono stati mandati in altri nosocomi di Tolone. I medici hanno proseguito spiegando cos’è accaduto ancora:«In seguito, abbiamo trattato il nostro paziente atipico, che nel frattempo ci aveva assicurato che l’ordigno era stato disinnescato prima dell’uso».

Nonostante questo, per sicurezza, sono stati contattati artificieri poi intervenuti in loco per verificare i rischi. Dopo accertamenti, i medici hanno estratto il proiettile, che poi si è scoperto essere un reale cimelio da collezionare: un ordigno usato dalle truppe francesi nella prima guerra mondiale.

Dopo averlo disinnescato, l’anziano sta meglio e pare che si stia rimettendo in modo piuttosto rapido.