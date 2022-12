Madre con diversi tatuaggi in viso esclusa da recita natalizia del figlio:«La guardi dalla finestra»

La donna, gallese, ha il volto coperto di tatuaggi e anche il resto del corpo è tatuato. Spiega che non è la prima volta che le impediscono l’ingresso nella scuola per stare con il figlio

Per la madre di uno studente di una scuola in Gran Bretagna, la recita di Natale del figlio è off limits. La donna, infatti, ha il volto interamente coperto di tatuaggi e non solo il volto, ma tutto il corpo. Ha 800 tatuaggi, in tutto.

Lei si chiama Melissa, ha 45 anni e una smodata passione per i tatuaggi. Ai giornali inglesi ha raccontato la sua storia. La donna ha raccontato che la scuola del figlio le ha vietato l’ingresso alla recita di Natale. «Non mi hanno fatto entrare e mi hanno detto di guardare attraverso la finestra della classe. Perché? Perché ho troppi tatuaggi sul volto».

Melissa ha confessato che si fa fare tre tatuaggi a settimana. Il suo aspetto fisico non sarebbe ben accettato nell’ambito della scuola, tant’è che l’avrebbero messa da parte anche in altre occasioni. La donna, che abita in Galles, ha detto al Daily Star che le era stato detto che avrebbe potuto vedere la Festa di Natale recandosi nel giardino e poi guardare l’esibizione dalla finestra della classe.

Ma la questione scolastica non è l’unica avversità per la donna a causa dei suoi tatuaggi. Melissa spiega che frequentemente, il suo aspetto non le ha permesso di trovare lavoro e spesso è capitato che venisse ignorata da alcuni pub. La donna si fa eseguire tatuaggi il cui stile è quello cosiddetto “carcerario” dal suo fidanzato, a casa.

Dopo quello che è successo ha spiegato che non si tatuerà per un po’, in quanto “forse non è il momento” e che preferisce dedicare il suo tempo ai suoi bambini.