Christian e Sandra, italiani uccisi in Germania: fermato uomo di 52 anni

Altri due giovani italiani trovati senza vita all’estero, a poche ore dall’omicidio di Nino e Francesca, occorso in Inghilterra

Un ragazzo di Messina, Christian Zoda, 23 anni, è stato ucciso lo scorso mercoledì, 21 dicembre, a colpi di arma da fuoco, di fronte alla pizzeria di suo padre ad Albstadt, in Germania. La città si trova a sud di Stoccarda.

Il 23enne, ferito intorno alle ore 12, era stato urgentemente trasportato in nosocomio. Lì è poi spirato nel pomeriggio. Dopo una serie di indagini, la polizia tedesca ha bloccato un 52enne, che conosceva il ragazzo ucciso. Lo hanno trovato con indosso la pistola con cui avrebbe assassinato il giovane.

L’omicidio sarebbe riconducibile alla scomparsa di una ragazza italiana, Sandra Quarta, 20 anni, il cui corpo è stato rinvenuto nel giardino del 52enne che ha ucciso Christian Zoda. Quarta e Zoda avrebbero avuto una relazione in passato e sarebbe stata parente del presunto killer del 23enne italiano.

A dare la notizia di questo delitto è la Gazzetta del Sud. Secondo il giornale tedesco Schwarz Ider Bote, Sandra, 20 anni, “sarebbe sparita domenica mattina“. Martedì scorso, la polizia ha iniziato a cercarla con elicotteri e cani, ma solo dopo il delitto di Christian Zoda e l’arresto del 52enne sarebbe venuta a galla la verità sulla sparizione della ragazza, il cui corpo senza vita era seppellito nel giardino del 52enne indagato.

Sui i cadaveri dei due giovani è stata effettuata l’autopsia e dalle prime indiscrezioni che trapelano dal giornale tedesco, tutti e due sarebbero morti a causa di colpi di arma da fuoco. L’indagato non parla. In Germania, nel giardino dove è stato ritrovato il cadavere della ragazza, sono sopraggiunti gli inquirenti specializzati in indagini di tipo geofisico che hanno eseguito scavi anche in altre zone.

Per questa indagine sono stati messi in campo ben 30 poliziotti che stanno tentando di fare luce sul movente dei due omicidi.