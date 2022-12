Uomo di 69 anni spara in centro culturale curdo: tre morti

Ancora terrore a Parigi, dove in pieno centro si è verificata una sparatoria che ha visto esplodere parecchi colpi: tre morti e tre feriti.

Morte e terrore a Parigi, dove un uomo di 69 anni ha aperto il fuoco in pieno centro, in rue d’Enghien, togliendo la vita a tre persone, e altre tre sono invece rimaste ferite.

Due persone sarebbero gravi. Da quanto si è appreso finora, a sparare sarebbe stato un uomo sui 69 anni come avrebbe spiegato la polizia. La strage ha avuto luogo nei pressi del centro culturale curdo Ahmet Kaya, e il fatto desta sospetti, in quanto il luogo potrebbe non essere un caso.

L’uomo finito in manette è francese, un pensionato, che lavorava per le ferrovie locali. I poliziotti sono riusciti a prendere l’arma con cui l’uomo ha sparato. Un testimone, un commerciante che era in un palazzo vicino al luogo della sparatoria, ha parlato di almeno 7/8 spari lungo la strada.

La gente è andata in panico, e l’uomo spiega di essere rimasto chiuso dentro. I poliziotti stanno investigando per omicidio, omicidio volontario e violenza aggravata. Non c’è stato ancora modo di far luce su movente e dinamica della sparatoria. Su Twitter, la prefettura ha chiesto ai cittadini di evitare di recarsi in quell’area di Parigi, in quanto potrebbero creare problemi ai soccorritori.

Sempre su Twitter, il ministro degli Interni Darmani, ha commentato i fatti occorsi in pieno centro nella capitale francese:«Dopo la drammatica sparatoria avvenuta questa mattina, torno a Parigi per andare sul luogo della tragedia. Tutti i miei pensieri vanno alle famiglie delle vittime».