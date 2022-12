Kylian Mbappé e Ines Rau, la coppia presa di mira sui social | Parla la modella: “Ho trovato un ragazzo che mi accetta per come sono”

La storia tra Kylian Mbappé e Ines Rau non è ancora stata ufficializzata ma sul web non si fa altro che parlare della coppia tra battute transfobiche e attacchi rivolti sia al calciatore che alla sua fidanzata, nota per essere stata la prima modella trans a posare per la rivista PlayBoy.

I tanto discussi Mondiali in Qatar si sono conclusi con il trionfo dell’Argentina sulla Francia. Nonostante la sconfitta, l’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé si è affermato come vice-campione del mondo. Il suo impegno è stato premiato con la prestigiosa Scarpa d’Oro, dopo aver realizzato una tripletta e un gol di rigore durante i supplementari con i rivali argentini.

Si tratta dell’ennesimo traguardo raggiunto dal calciatore che, nel 2018, è entrato nella storia del calcio diventando campione del mondo con la nazionale francese. L’attaccante, di origine camerunense da parte del padre e algerina da parte della madre, è uno dei giocator più in vista del momento.

Chi è Ines Rau, la prima modella trans ad aver posato per Playboy

Secondo diversi gossip, oltre ai successi sul campo da calcio, negli ultimi mesi Mbappé avrebbe trovato l’amore con la modella francese Ines Rau. Quest’ultima ha raggiunto una notevole popolarità dopo essere stata scelta come “coniglietta” di Playboy nel 2017.

Rau è stata la prima donna trans a posare per la celebre rivista. Da anni porta avanti la sua battaglia, nella speranza di contribuire alla diffusine di una maggiore sensibilizzazione sul tema. La modella di origini nordafricane ha iniziato il suo percorso di transizione all’età di 16 anni, dopo essere venuta a conoscenza della storia di Caroline “Tula” Cossey.

Solamente all’età di 23 anni ha rivelato la sua identità di genere, prima di posare senza veli insieme al supermodello Tyson Beckford per OOB Magazine. Successivamente ha deciso di raccontarsi in un’autobiografia intitolata “Femme”. Parlando del suo percorso, ha affermato: “È una salvezza poter dire la verità su di sé”.

Per poi aggiungere: “Le persone che ti rifiutano non ti meritano. Non si tratta di essere amati dagli altri, si tratta di amare se stessi”. Imparare ad amarsi non è stato sicuramente semplice e, ora, Rau sembrerebbe aver trovato anche qualcuno in grado di apprezzarla mettendo da parte ogni cliché.

Per il momento la relazione tra la modella e il calciatore non ha ancora trovato una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Lo scorso maggio, però, si sono presentati insieme sul red carpet del Festival di Cannes attirando subito l’attenzione dei media. Durante l’estate, inoltre, sono stati paparazzati più volte in compagnia.

Gli attacchi transfobici alla coppia

Purtroppo, il loro amore è stato preso di mira tra battute transfobiche e attacchi rivolti sia a Mbappé che a Rau sul web. A quanto pare, nella nostra società certi temi continuano ad essere un tabù per troppe persone. In particolare nel mondo del calcio, dove i commenti omofobi e sessisti non sono certamente una novità.

Così il calciatore più forte del momento è stato sommerso dagli insulti su Instagram per via della sua relazione con una modella trans. Anziché apprezzare la capacità di Mbappé di andare oltre agli stereotipi – a differenza di tante altre persone – centinaia di utenti lo hanno criticato, mancando totalmente di rispetto a Rau.

Malgrado gli insulti, la coppia sembrerebbe intenzionata a fare sul serio. La modella, in una recente intervista ad Elle, ha affermato: “Finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta per come sono”. La speranza è la loro storia d’amore possa diventare un esempio per tutti.