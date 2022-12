Prende il treno con l’intento di ucciderla: un ragazzo ascolta la telefonata e chiama i poliziotti

Un uomo di nazionalità rumena ha conosciuto una donna in chat e avrebbe dovuto incontrarla. Ma la donna, percependo che fosse aggressivo, aveva deciso di non vederlo più. E lui ha preso un treno perché voleva ucciderla

Un uomo rumeno ha preso un treno con l’intento di porre fine alla vita di una donna conosciuta in chat per incontri. L’uomo, si sentiva da qualche tempo con una sua connazionale che vive a Carpi (Modena).

I due avevano chattato per qualche settimana e avevano deciso di organizzare un incontro per conoscersi anche di persona, tant’è che si erano dati appuntamento per sabato scorso, 17 dicembre, a Modena. Ma nei giorni che hanno preceduto il loro incontro, l’uomo, che vive a Misano Adriatico (Rimini), ha iniziato ad avere degli atteggiamenti alquanto insistenti, aggressivi, al punto che la donna ha deciso di annullare l’appuntamento.

Il rumeno non aveva affatto accettato la presa di posizione della donna, al punto che aveva iniziato a perseguitarla, con insulti e minacce di morte, giungendo persino a farle vedere in un video il coltello da cucina di cui si sarebbe servito per ucciderla.

Con l’obiettivo di toglierle la vita, aveva deciso comunque di prendere il treno per vederla, nonostante lei si fosse rifiutata. L’uomo sale su un treno diretto a Modena, ma nel frattempo si addormenta e scende a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. Prende dunque un nuovo convoglio per tornare a Modena.

Lungo il percorso, si agita molto e mostra la propria rabbia. Parlando al cellulare con altre persone, racconta del suo intento di voler assassinare la donna che lo aveva rifiutato. Ma sul suo stesso convoglio, c’è un ragazzo di 15 anni, che comprende quello che l’uomo sta dicendo in romeno in quanto anche lui proviene dalla Romania, e soprattutto capisce quanto sia grave ciò che l’uomo intende fare.

La chiamata alle forze dell’ordine

Il 15enne ha contattato subito i carabinieri a cui ha tradotto quanto ascoltato in treno, e da quel momento scattano le indagini. Non appena il treno si ferma alla stazione di Modena, interviene la Polfer che ferma l’uomo. Dopo la perquisizione, i carabinieri hanno trovato un coltello da cucina di grandi dimensioni e un altro oggetto contundente.

A quel punto le forze dell’ordine hanno sentito la donna con cui l’uomo aveva chattato, il ragazzo che ha fatto scattare l’allerta e la madre dell’uomo che ha confermato che il figlio aveva avuto problemi con la giustizia anche nel suo Paese.

Lo hanno fermato per tentato omicidio e resterà in carcere, come disposto dal gip, perché potrebbe reiterare il reato.