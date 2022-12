Anisa stroncata da malore a 18 anni: rimandata a casa dal pronto soccorso

Dalle analisi non era emerso nessun tipo di patologia, e a quel punto i medici avevano deciso di rimandarla a casa. Ma lei è morta poco più tardi

Ha perso la vita soli 18 anni Anisa Mahmic, bosniaca, che viveva a Ronchi dei Legionari (Gorizia). La ragazza aveva compiuto 18 anni il 4 dicembre scorso.

La madre l’ha ritrovata morta in casa, dopo che i medici del Pronto Soccorso avevano deciso di dimetterla, dove si era recata perché accusava del malessere, come riporta Il Gazzettino. L’hanno sottoposta a una serie di esami per verificare le sue condizioni, ma non è emerso nessun problema che destasse alcuna allerta, per cui è stata dimessa.

Con la madre è rientrata a casa, ma ha continuato ad accusare malessere e nella notte hanno contattato ancora l’ambulanza, che quando è giunta a casa della ragazza, ha solo potuto constatare che non era più in vita.

L’autopsia

Per andare più a fondo su quanto accaduto, sarà disposto l’esame autoptico. Una morte che ha lasciato sconvolti tutti. Anisa abitava da anni a Ronchi dei Legionari ed era una studentessa dello Ial di Gorizia. I suoi compagni hanno voluto esprimere il loro dolore attraverso un messaggio riportato sulla pagina Instagram dell’Istituto.

«Anisa, anima gentile, che vedeva il bello in ogni persona, dolce, solare, che sdrammatizzava i momenti più brutti». Il primo cittadino, Mauro Benvenuto, ha commentato così questa morte improvvisa:«Una notizia sconcertante, un fatto che, da padre di 5 figli, mi rattrista in modo davvero profondo. Non ho parole e comprendo quello che può essere, oggi come oggi, lo stato d’animo della famiglia, alla quale desidero manifestare il mio cordoglio ed il mio sostegno. Credo che sia profondamente ingiusto morire a questa età».

Tanti gli attestati di stima per la ragazza sui social, e molti amici le hanno portati dei fiori e cartelloni con scritte affettuose per ricordarla.