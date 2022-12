Rapito un ragazzo in locale a Ponte Milvio (Roma): ricerche in corso

Hanno fatto irruzione in un locale in 6 o 7 e hanno rapito il ragazzo. Non c’erano pattuglie delle forze dell’ordine lungo la strada per intervenire

Sono arrivati in 6 o 7 e hanno sequestrato un ragazzo all’interno di un locale di Ponte Milvio, a Roma, intorno alle due di stanotte. Gli inquirenti stanno svolgendo una serie di ricerche, ancora in corso, e il cellulare del giovane, che proviene da una famiglia in zona San Basilio, non è acceso.

Al momento del sequestro, non c’erano pattuglie nell’area che sarebbero potute intervenire o magari fermare i rapitori. Eppure si tratta di una zona nota alle forze dell’ordine. La famiglia del ragazzo sarebbe nota per alcuni reati di spaccio nell’area. A investigare, come riporta Agi, sono i poliziotti del commissariato dell’area.

Testimoni hanno spiegato che il sequestro sarebbe occorso in un ristorante giapponese della zona. Il giovane sarebbe stato fatto salire di forza su un’auto da alcuni uomini. I testimoni hanno detto agli inquirenti che si sarebbe trattato di rapimento.

Da quanto finora ricostruito, il ragazzo rapito ha 19 anni e rapirlo sarebbero stati in 6. I familiari del giovane sarebbero noti alle forze dell’ordine per reati di spaccio nell’area di San Basilio. Gli investigatori non escludono che il sequestro (che potrebbe essere stato commesso da albanesi), potrebbe essere legato ad attività criminali del padre del giovane.