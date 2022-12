Donna subisce “needle spiking”, ossia una puntura a tradimento: scatta l’allerta in Italia

Scatta l’allerta dell’avvelenamento da ago, detto anche “needle spiking” nel nostro Paese. A farne le spese è stata una donna che ha detto di essere stata punta da un ago alla schiena mentre toglieva la catena alla sua bici, a Roma.

L’episodio accaduto a Roma qualche giorno fa, in cui una donna si è sentita pungere alla schiena da un ago, mentre toglieva la catena alla sua bici nei pressi di via del Corso, ha destato un certo allarme. In inglese questo fenomeno è chiamato needle spiking, ossia iniezioni a tradimento.

Questo fenomeno sta destando molta preoccupazione in Europa, e durante l’anno sono state almeno 200 le segnalazioni in merito. Attualmente sono in corso delle indagini per appurare se sia un caso di needle spiking, avvelenamento da ago che in diversi Paesi europei ha creato una certa allerta.

La modalità di aggressione generale occorre tramite iniezioni a tradimento a persone sconosciute, soprattutto donne, con siringhe infette o con dentro stupefacenti, in situazioni in cui c’è una certa folla, come in discoteca.

Dopo aver subìto la puntura, la donna, 40 anni e due figli, si è recata dai carabinieri e ha fatto avere loro un filmato che riprende l’uomo che l’avrebbe colpita. La donna ha spiegato quanto già aveva detto ad Adnkronos:«Mi trovavo in via Brunetti e mi sono abbassata per togliere la catena alla mia bicicletta. Mi si è alzata la giacca e mi si è scoperta una parte della schiena».

In quel frangente, l’uomo che l’ha assalita è sopraggiunto e la donna si è sentita pungere alla schiena:«Ho visto un uomo allontanarsi. Un uomo rasato e con una cresta a spazzola, che indossa uno smanicato nero su una felpa beige e un pantalone chiaro».

La donna ha cominciato a seguirlo in bici. «Subito dopo sono andata allo Spallanzani. Sono fortunata perché non è uscito sangue, anche se la parte dove sono stata punta si è gonfiata. Ora dovrò comunque sottopormi ai test per hiv ed epatite. È stato veramente un trauma, piangevo ed ero disperata», ha detto ancora la donna.

Fenomeni di needle spiking sono già stati registrati in Paesi come Francia, Spagna, Inghilterra. Il tipo di aggressione denunciato dalla donna è simile alle altre denunce arrivate negli altri Stati europei. A fine 2021, la polizia d’Inghilterra aveva contato 200 casi di donne avvelenate con punture a tradimento con droga dello stupro, nei casi in cui la cosa avveniva in mezzo alla movida.