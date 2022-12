Prova a suicidarsi 2 volte, ma non riesce: si getta prima dal balcone, poi nel forno della pizzeria

Un uomo di 47 anni, si è lasciato prendere dalla disperazione e ha provato a togliersi la vita due volte, ma si è sempre salvato.

Un uomo di 47 anni si è salvato due volte, miracolosamente, dopo aver tentato di uccidersi. Il primo tentativo di togliersi la vita è avvenuto dal balcone del suo appartamento a Rho (Milano), ma di sotto era parcheggiata un’auto che ha attenuato il colpo.

Il secondo tentativo di uccidersi è avvenuto subito dopo. L’uomo si è rialzato e deciso a volersi suicidare, è andato verso la pizzeria che si trova di fronte, con l’intento di buttarsi nel fuoco del forno acceso. Ma anche stavolta il suo piano non è riuscito, perché il pizzaiolo ha intuito quello che l’uomo intendeva fare e lo ha fermato.

In ospedale

Intanto, i testimoni del drammatico episodio hanno subito contattato il 112, e in loco sono intervenuti un’ambulanza del pronto soccorso e i carabinieri. L’uomo viveva un forte stato di agitazione, ma con calma sono riusciti a tranquillarlo.

In seguito è stato visitato e portato al San Carlo di Milano, dove ha riportato un trauma cranico e probabili fratture, ma non rischia la vita. Il pizzaiolo, per evitare che l’uomo si uccidesse, mentre lo fermava ha riportato una lieve ferita.