Loewe e il suo discusso Bomber Padded: il nuovo trend dell’inverno

Da Kendall Jenner a Taylor Russell, da Hailey Bieber a Tori Harvey: il Bomber Padded lanciato da Loewe si è affermato come trend dell’inverno.

Nato per essere indossato dai piloti militari ai tempi della Prima Guerra Mondiale, il bomber nel corso degli anni si è affermato come capo d’abbigliamento invernale. Tra gli anni ’70 e ’80 si è fatto strada nel mondo della moda, con modelli diventati un classico come i famosi “bomber baseball”.

Gli skinhead lo abbinavano a blue jeans, polo e anfibi, mentre nella cultura hip-hop veniva indossato insieme a pantaloni larghi e snapback. Nelle scorse settimane il Bomber Padded di Loewe ha riportato il celebre giubbotto in auge, in particolare tra le celebrità.

Il bomber che ha conquistato le star

Mentre si trovava in vacanza ad Aspen, Kendall Jenner ha indossato il suo Bomber Padded color verde, abbinandolo ad un cappello in stile peluche e un paio di skinny jeans. Il giubbotto della supermodella ha attirato l’attenzione di numerosi utenti. In molto lo hanno definito come “la giacca più brutta di sempre”.

Ma Kendall non è l’unica celebrità ad essere stata avvistata con il giubbotto realizzato da Loewe, la casa di moda spagnola che ha lanciato il Bomber Padded in occasione della sua sfilata autunno-inverno 2022, insieme ad altri capi d’abbigliamento a dir poco originali.

Lo stilista Jonathan Anderson ha voluto stupire il pubblico con una collezione caratterizzata da scarpe oversize, abiti che prendono la forma di automobili e reggiseni a palloncino. A questi, si è aggiunto il Bomber Padded che ha conquistato diverse star in pochissimo tempo.

Anche Hailey Bieber non ha potuto resistere alla tentazione. La modella è stata paparazzata con indosso un bomber nero, abbinato a jeans larghi e ai suoi amati mocassini. Tori Harvey, da parte sua, lo ha sfoggiato nella sua versione verde insieme a leggins neri e scarponcini.

Le impressioni sul web

Morbido, comodo e soprattutto caldo: il Bomber Padded si è affermato come il giubbotto del momento. Realizzato in nappa di agnello, largo e con finiture elasticizzate, può essere acquistato online nelle versioni “Black” e “Bottle Green” per 5.900 euro.

Nonostante il bomber abbia già fatto breccia nel cuore delle star, molto utenti sul web non hanno dimostrato lo stesso entusiasmo. Il capo d’abbigliamento è stato molto criticato, sia per l’aspetto estetico che per il suo costo. Inoltre, a far discutere è stato l’accostamento alla Round Jacket ideata da Kanye West in collaborazione con GAP.