Ricette facili per salvare il Natale e non impazzire

Natale è alle porte, ma non tutti, sicuramente, hanno già stabilito il menù delle feste e sono alla ricerca di qualche spunto.

Ormai è iniziato il conto alla rovescia per il giorno di Natale in cui tante famiglie si riuniscono in grandi tavolate e banchettano con pranzi enormi e ricchi di succulente pietanze fino a sera.

Ma per chi è un po’ meno avvezzo ai fornelli esiste qualche scappatoia che consenta di mettere in tavola un pasto onorevole senza doversi svegliare tre giorni prima per preparare tutto?

Natale: le tradizioni da non dimenticare

Il Natale porta con sé il piacere di stare insieme, di ritrovare amici e parenti che magari abitano lontano, condividendo cibo, ricordi e, certo, anche tradizioni. Nel nostro caso ogni regione ha le sue tradizioni ben consolidate. Ce n’è una, però, che vale per tutti, alla vigilia di Natale non si deve mettere in tavola la carne.

Meglio preferirle il pesce, ma questa usanza non deriva dalla religione, bensì dalla tradizione popolare.

Ricette semplici per il Natale