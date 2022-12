Costretto a buttarsi nel cassonetto, viene filmato dai bulli: video shock virale su TikTok. La denuncia del deputato Borrelli: “Questo è il Natale dei vigliacchi, siamo sulle tracce di questi balordi”.

Episodio gravissimo, quello avvenuto nella giornata di ieri. Un uomo, una persona fragile, è stato preso di mira da un gruppetto di giovani bulli, che lo hanno umiliato e lo hanno filmato con i loro telefonini.

Costretto a gettarsi all’interno di un cassonetto, i ragazzi lo hanno poi chiuso dentro. Tirato fuori, lo hanno poi spinto con violenza a terra, sotto gli occhi attenti delle loro fotocamere. Un video che è diventato poi virale sui social.

“Questo è il Natale dei vigliacchi”

Il barbaro episodio si è verificato a Napoli. Il protagonista è un uomo apparentemente fragile, preso di mira da un gruppo di ragazzi violenti. Umiliato in diretta video, il filmato è stato poi pubblicato sui social network, diventando virale su TikTok.

Dalle immagini si vede la vittima costretta ad entrare in un cassonetto della spazzatura dal gruppetto di teppisti, che l’hanno poi chiusa dentro. Il cassonetto è stato poi rovesciato a terra da uno di loro, mentre tutti gli altri ridevano dell’umiliazione. Sempre tra le risate, poi, il gruppetto si allontana.

Delle immagini che fanno rabbrividire e riflettere, commentate anche dal deputato di Alleanza Verdi- Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto la segnalazione da alcuni internauti. “Questo è il Natale dei vigliacchi, siamo sulle tracce di questi balordi che sono stati denunciati anche alla polizia postale, devono essere puniti a dovere”, ha spiegato il deputato attraverso una nota.

Si sta già lavorando per cercare di individuare i responsabili “di questa vergogna”, con le immagini che sono state analizzate dalla polizia postale con l’intento di risalire proprio alle loro identità. Si tratta di un episodio, questo, che si aggiunge però a una lunga lista di precedenti atti di bullismo, con vittime persone fragili e deboli. “Un atto del genere non è una bravata, non è una goliardata. Non c’è proprio nulla da divertirsi”, ha incalzato il deputato.

Sulla vicenda si è espressa anche Simona Loizzo, deputata della Lega. “Quei ragazzi che hanno buttato nel cassonetto a Napoli un uomo fragile, pubblicando il video su TikTok, vanno individuati e va comminata loro una pena esemplare e alternativa al carcere”, ha commentato la deputata leghista. Una pena, quella proposta, che prevedrebbe il mandare tutti i componenti del gruppetto ad assistere persone non autosufficienti per almeno cinque anni. “Così capirebbero il significato del dolore e ciò che vuol dire vivere in situazioni di difficoltà”, ha incalzato Loizzo.