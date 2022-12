Incidente choc: bimbo di 8 anni travolto e ucciso da un’auto la sera di Natale

Sale a quattro il conto delle persone che hanno perso la vita in un incidente stradale nel giorno di Natale. Tra loro anche un bimbo di appena otto anni.

Da Foggia a Trapani, passando per Matera, si aggrava il conto delle vittime della strada di questo 25 dicembre appena trascorso.

Lo scontro frontale tra due auto nel Trapanese non è stato purtroppo l’unico incidente mortale che ha bagnato di sangue le strade nel giorno di Natale. Anche a Foggia un incidente mortale, avvenuto sulla statale 90, tra Foggia e Bovino, ha spezzato una vita.

Una tragedia resa ancora più grande, se possibile, dalla giovane età della vittima: un bimbo di soli 8 anni, investito e ucciso da un’auto in una zona priva di illuminazione. L’urto si è rivelato fatale per il piccolo: per lui non c’è stato niente da fare. Il tragico incidente si è verificato proprio il giorno di Natale, alla periferia di Foggia. L’incidente nel quale ha perso la vita il piccolo ha avuto luogo nei pressi di Borgo Segezia. È qui che il bambino di otto anni, originario dell’Albania, è rimasto coinvolto nell’incidente mortale.

Stando alle ricostruzioni effettuate dagli agenti di polizia, che stanno ancora indagando sulla dinamica dei fatti, il bambino era sul ciglio della strada statale 90, nelle vicinanze di un podere, quando sarebbe stato travolto e ucciso da un’automobile. Al volante della macchina si trovava una donna.

L’urto mortale è avvenuto sulla statale 90, tra Foggia e Bovino, in una zona priva di illuminazione e contrassegnata dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagna. Per il bimbo non si è potuto fare niente: è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.

Sul posto dell’impatto sono arrivate pattuglie della polizia stradale per eseguire i rilievi del caso previsti dalla legge.

Incidenti mortali a Natale: altre tre vittime

Ad aggravare il conto dei morti su strada è sopraggiunto anche il bilancio di un altro incidente mortale avvenuto a Natale in Sicilia. È successo in provincia di Trapani, sulla strada statale 115, nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo. Qui domenica pomeriggio due persone hanno perso la vita a causa di drammatico incidente stradale.

Due automobili avrebbero avuto uno scontro frontale. Per estrarre le vittime dagli abitacoli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con cesoie e divaricatori.

Natale di sangue anche in provincia di Matera, dove un ventenne di Pisticci ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che conduce alla frazione di Tinchi. Stando a quanto emerso finora, il giovane si trovava a bordo di una Fiat 600 che, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo fuori strada.