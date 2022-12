Spesa last minute? Ecco i supermercati aperti anche il 25 e 26 dicembre

Dopo aver passato gli ultimi giorni saltando da una tavola all’altra, meglio comunque non lasciare il frigo vuoto: ecco quindi dove poter andare a fare una spesa last minute nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 dicembre.

Sono ormai tornate le abitudini pre-Covid: viaggi, incontri, riunioni e cene fuori. Quest’anno il Natale sarà infatti trascorso senza grosse preoccupazioni in casa, tra amici e parenti, per nove italiani su dieci. Il 91% degli intervistati si siederà davanti a una tavola imbandita con i più buoni natalizi della tradizione italiana, mentre solo il 9% dei cittadini ha scelto di trascorrere le festività in agriturismo o al ristorante. Questo, almeno, secondo quanto emerso da un’analisi della Coldiretti.

Per chi dunque si dovesse ritrovare a fare la spesa all’ultimo minuto, dopo aver passato questi ultimi giorni tra pranzi e cene fuori casa, ecco la lista di alcuni negozi e supermercati che hanno scelto di rimanere aperti anche nelle giornate del 25 e del 26 dicembre.

Spesa last minute? Ecco dove fare la spesa il 25 e il 26 dicembre

Meglio non rimanere con il frigorifero vuoto. Se da un lato è difficile avere molta fame, dopo aver trascorso gli ultimi giorni tra cene e pranzi ricchi e abbondanti, dall’altro è probabile che si abbia comunque la necessità di fare la spesa in questi giorni di festa.

In nostro aiuto, allora, arrivano i supermercati che, come ogni anno, prevedono chiusure o aperture straordinarie durante le feste – e che rimangono dunque aperti anche a Natale e il 26 dicembre, per Santo Stefano.

Per chi avesse la necessità di effettuare una spesa last minute, i supermercati appartenenti al colosso italiano Conad rimangono aperti la mattina di domenica 25 dicembre, dalle 9 alle 13 mentre. Se si vive a Milano, inoltre, sarà possibile recarsi a fare compere anche il 26 dicembre, sempre nella stessa fascia oraria. Per chi ha necessità di acquisti proprio durante la giornata di Santo Stefano, invece, a rimanere aperti saranno i punti vendita Penny market (con orario dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20) e quelli marchio Pam (con orario continuato dalle 9 alle 21).

Chiusi sia a Natale che il 26 dicembre, invece, i supermercati Esselunga, i centri Coop, i punti vendita Lidl e quelli Carrefour. Si sottolinea, però, che è bene sempre controllare attraverso i siti internet e i vari canali ufficiali per verificare nello specifico gli eventuali orari e le aperture straordinarie programmate nella propria città.