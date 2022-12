Da Monica Vitti a Piero Angela: ecco chi ci ha lasciati nel 2022

Il 2022 si è portato via molti personaggi illustri del nostro Paese e internazionali. Ecco una breve lista di chi ci ha lasciati quest’anno.

Sono tanti i personaggi famosi ad averci lasciati in questo 2022, tra atleti, attori famosi, presentatori, scrittori e qualche politico. E’ quindi il tempo di fare un bilancio dell’anno appena passato e vi forniamo qui un elenco dei più conosciuti e amati cha hanno segnato le nostre vite e se ne sono andati.

Tra gli scrittori e giornalisti non possiamo non citare Piero Angela, il celebre conduttore di Quark e di tanti altri programmi di informazione andati in onda sulls Rai, deceduto all’età di 91 anni. c’è poi l’ex-direttore di Repubblica e dell’Espresso Eugenio Scalfari, morto a 98 anni. Abbiamo detto addio a Letizia Battaglia, celebre fotografa e giornalista apprezzata in tutto il mondo anche per le sue battaglie contro la mafia, Gianni Bisiach giornalista fra informazione e storia; Angelo Guglielmi mitico direttore di Rai3, Tito Stagno il cui ricordo è indissolubilmente legato alla telecronaca dal primo uomo sulla Luna; Donatella Raffai, la prima conduttrice della popolare trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’, Mario Sconcerti, una vita per lo sport e il disegnatore satirico Alfredo Chiappori.

Ci sono poi due importanti politici: David Sassoli, ex-direttore del Tg1 e presidente del Parlamento europeo e l’ex-ministro Franco Frattini (deceduto proprio pochi giorni fa), entrambi hanno combattuto fino alla fine una brutta malattia. E come dimenticare la Regina Elisabetta II, a lungo sovrana del Regno Unito.

Tra gli scrittori ricordiamo Piergiorgio Bellocchio che ha pubblicato i Quaderni Piacentini, Dominique Lapierre de La città della Gioia, Boris Pahor arrivato alla tenera età di ben 108 anni, Luca Serianni già presidente dell’Accademia della Crusca. e il docente e linguista Alberto Asor Rosa.

Lunga la lista degli attori e registi italiani e internazionali. Tra gli italiani Monica Vitti sicuramente è quella più amata nel nostro Paese che ci ha lasciati a 90 anni. Addio a Lando Buzzanca, attore comico dalle incredibili capacità, ma anche anche Camillo Milli, Paolo Graziosi, Gianni Cavina, Lino Capolicchio, Gennaro Cannavacciuolo, Enzo Garinei, Roberto Nobile, Bruno Arena dei Fichi d’India. Tra quelli internazionali ricordiamo Sidney Poitier, William Hurt, Olivia Newton-John, Catherine Spaak, Ray Liotta, Irene Papas, Jacques Perrin, Bo Hopkins, James Caan. E, fra i registi, Jean-Louis Trintignant, Peter Bogdanovich, Ivan Reitman, Peter Brook e Jean-Luc Godard.

Tra i musicisti nel 2022 sono passati a miglior vita Vangelis e Angelo Badalamenti ma anche a cantanti melodici come Nico Fidenco, Fausto Cigliano, Irene Fargo, Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, nonché al rapper americano Coolio. Nel mondo della moda i lutti sono per Renato Balestra a Franca Fendi, da Giusi Ferrè a Nino Cerruti. Indimenticato anche l’ex-allenatore e calciatore serbo Sinisa Mihajlovic.