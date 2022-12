Non risponde agli auguri di Natale: era morto già da un mese in casa

Tragica fine di un pensionato di origini tedesche che viveva da solo nelle campagne pugliesi. I parenti si erano allarmati perché non rispondeva agli auguri di Natale.

Non poteva rispondere: era morto da diverso tempo. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri intervenuti dopo la segnalazione di alcuni amici di famiglia.

Ancora un dramma della solitudine. È successo in Puglia, a Manduria (Taranto), dove un settantenne di origini tedesche è stato trovato privo di vita in casa proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri, che sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni conoscenti del pensionato, a loro volta incaricati dai parenti dell’uomo, che vivono in Germania e erano preoccupati per il suo silenzio.

Per tutto il giorno i parenti tedeschi avevano provato a contattarlo per fargli gli auguri di Natale. Senza però ricevere alcuna risposta. Si erano perciò preoccupati per quel lontano parente che aveva deciso di vivere in una abitazione monofamiliare nelle campagne di Manduria. L’allarme è scattato in serata, dopo che per un’intera giornata il pensionato non aveva risposto alle telefonate dei parenti. Stando alle ricostruzioni l’uomo non era sposato e non aveva figli. Viveva da solo in quell’abitazione sulla via del Santuario dei Santi Medici. Era molto solitario e con gli altri aveva pochissimi rapporti. Così nessuno si è accorto della sua assenza.

Una morte risalente a un mese fa

I familiari allora hanno contattato alcuni amici di famiglia presenti in zona chiedendo loro di andare a controllare che fosse tutto a posto. Ma quando non è arrivata risposta nemmeno al citofono è stato chiaro che doveva essere accaduto qualcosa di grave. È partita dunque la chiamata ai carabinieri che, una volta entrati in casa, hanno scoperto il cadavere del 70enne in avanzato stato di decomposizione. Il corpo senza vita era disteso sul pavimento, vicino al letto ancora intatto.

Sul cadavere la Procura ha disposto un esame necroscopico incaricando il medico legale, il quale però non ha rinvenuto alcun segno di violenza sul corpo. Con ogni probabilità l’uomo è stato stroncato da un malore improvviso: la morte risalirebbe a circa un mese fa.

Sembra che il settantenne, che si chiamava Franz, soffrisse di diverse patologie. Interpellata dai carabinieri, la sorella del pensionato ha raccontato di averlo sentito per telefono lo scorso 19 novembre. Dopo essere andato in pensione Franz aveva deciso di comprare l’abitazione rurale, che aveva ristrutturato, e si era stabilito a Manduria dove vivono degli amici di famiglia.