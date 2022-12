Donna picchiata e stuprata in vacanza da una coppia:«Lui voleva sesso in cambio di cocaina»

I fatti sono occorsi l’estate scorsa, anche se se ne sta parlando sui siti in questi giorni. Ecco che cosa sarebbe successo.

Una donna di 38 anni avrebbe subìto abusi da una coppia sull’isola del Giglio, dove si trovava in vacanza. Si tratta di una storia di cui si sta parlando in questi giorni ma che in realtà sarebbe accaduta l’estate scorsa.

La donna avrebbe subìto presunti abusi da un uomo di 57 anni dell’isola e una donna di 35 anni romana. L’estate scorsa, i carabinieri prestarono soccorso alla 38enne per strada, scappata dall’abitazione in cui avrebbe subìto botte e abusi di tipo sessuale dalla coppia. Per il momento la coppia rimane ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale, lesioni, spaccio di stupefacenti e rapina.

Per la procura di Grosseto, gli abusi sarebbero occorsi in momenti differenti, in tre differenti giornate, nell’abitazione della coppia dove la donna di 38 anni si sarebbe già recata una volta per avere cocaina. Tuttavia, invece di pagare la cocaina in soldi, secondo una prima ricostruzione, il 57enne le avrebbe chiesto di fare sesso in cambio dello stupefacente, cosa che sarebbe occorsa.

Ma quanto avvenuto avrebbe scatenato la gelosia della compagna dell’uomo, una donna di 35 anni che avrebbe minacciato la 38enne nel corso di una cena a cui erano presenti altre persone. Secondo le indagini portate avanti da procura e carabinieri, le due si sarebbero persino picchiate.

Quando la donna di 35 anni è uscita dall’abitazione, il 57enne avrebbe avuto altri rapporti con la 38enne in cambio di cocaina. Anche questi, secondo la procura, sarebbero stati atti occorso in una situazione di minorata difesa della donna, che andrebbe quindi ad aggravare il quadro.

Martedì, di fronte al giudice Compagnucci di Grosseto, i due non hanno risposto alle domande, poi il magistrato ha dato disposizione per gli arresti domiciliari. Oltre agli abusi alla 38enne, la coppia è sotto accusa anche per spaccio di droga.