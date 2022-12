Papa Francesco chiede di pregare per Benedetto XVI:«È molto malato»

Durante l’udienza generale di oggi, mercoledì 28 dicembre, Papa Francesco ha chiesto di pregare per il papa emerito, Benedetto XVI.

«Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa», ha detto oggi Papa Francesco nel corso dell’udienza generale tenutasi con i gruppi di pellegrini e fedeli che venivano non solo dal nostro Paese, ma anche da ogni parte del pianeta.

Bergoglio ha poi spiegato che Ratzinger è molto malato e quindi la preghiera da rivolgere al Signore è quella che possa supportarlo «in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine».

Il Papa, nel corso dell’udienza generale, ha ricordato di fare attenzione a non ridurre il Natale a una festa consumistica e «sdolcinata». Francesco ha infatti tenuto a sottolineare che «l‘amore di Dio non è mieloso, ce lo dimostra la mangiatoia di Gesù. Non è un buonismo ipocrita che nasconde la ricerca dei piaceri e delle comodità». Poi ha anche aggiunto:«I nostri vecchi che avevano conosciuto la guerra e anche la fame lo sapevano bene: il Natale è gioia e festa, certamente, ma nella semplicità e nell’austerità».

E ancora, Bergoglio ha proseguito spiegando che un altro aspetto che emerge dal presepe è la povertà, da intendersi come il rinunciare alla vanità mondana. «Gesù, il Re dell’universo, non si è mai seduto su un trono: è nato in una stalla, avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia; e alla fine è morto su una croce e, avvolto in un lenzuolo, è stato deposto nel sepolcro», ha continuato Francesco.

Il pontefice ha parlato anche della mangiatoia asserendo che si tratta di un segno che ci fa vedere lo stile di Dio, fatto da tenerezza, dal far sentire la propria vicinanza e anche l’essere compassionevole. Dio non impone nessuna verità con la forza, ma cerca di attrarci attraversi l’amore e l’essere tenero.

L’amore Dio non conosce possessività né tantomeno egoismo, come invece spesso accade nell’amore umano. Il Papa ha voluto anche parlare di un insegnamento molto significativo da parte di Gesù Bambino, tramite San Francesco di Sales, ossia quello di non «desiderare nulla e non rifiutare nulla, accettare tutto quello che Dio ci manda. Ma attenzione! Sempre e solo per amore, perché Dio ci ama e vuole sempre e solo il nostro bene», ha chiosato.