Falsi vaccini per avere il Green pass, l’ira dei medici di base contro Madame

La cantante vicentina (20 anni) è finita al centro della bufera per il suo coinvolgimento delle finte vaccinazioni contro il Covid.

Forte la presa di posizione dei medici di base, che si interrogano sulla partecipazione dell’artista al tradizionale Concertone del Circo Massimo per Capodanno.

È polemica per il coinvolgimento della cantante vicentina Madame nella vicenda dei falsi vaccini anti Covid per la quale sono finite tre persone agli arresti, tra le quali la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, 57 anni. Non è l’unica vip a essere indagata (per falso ideologico). Con lei anche la tennista Camila Giorgi.

Sulla vicenda ha fatto sentire la sua voce Pier Luigi Bartoletti, segretario Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale) Roma. Interpellato da Repubblica il dottor Bartoletti ha commentato la partecipazione dell’artista di Vicenza al Concertone di Capodanno al Circo Massimo, dicendo: “Gli australiani quando Djokovic faceva il furbo non lo hanno fatto entrare in Australia, mentre noi ai furbi no vax concediamo il concerto di Capodanno“.

“Senza entrare nella specifica vicenda giudiziaria – ha aggiunto il segretario della federazione dei medici di base –, dico soltanto che gli australiani quando Djokovic faceva il furbo non lo hanno fatto entrare in Australia, mentre noi facciamo il concerto di Capodanno”. Il dottore lamenta soprattutto lo scarso equilibrio con cui è stata gestita questa vicenda: “Alcuni modelli di comportamento vanno sottolineati. Qui si passa da un atteggiamento forcaiolo a quello di assoluto permissivismo. La gente così non capisce. Vanno evitate cose oggetto di polemica”.

Un’indagine partita a febbraio

L’indagine che coinvolge Madame e Camila Giorgi è partita a febbraio, avviata dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Finora l’inchiesta ha portato all’arresto di tre persone, tra cui due medici, che avrebbero certificato ai propri pazienti finti vaccini contro il Covid per far loro avere il Green pass. A finire agli arresti domiciliari nell’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza, sono stati la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu (che collabora con gli inquirenti e ha ammesso di aver certificato i falsi vaccini per il rilascio del Green pass), con ambulatorio a Vicenza, il suo compagno Andrea Giacoppo, e un altro medico di base, Volker Erick Goepel, che opera a Fara Vicentino.

Gli inquirenti ipotizzano invece il reato di falso ideologico per la cantante Madame (20 anni) e per la campionessa di tennis Camila Giorgi (30 anni). La stessa accusa riguarderebbe un’altra decina di persone. I nomi delle due vip sono presenti nelle liste di uno dei medici di base indagati, senza però essere sue pazienti. La Procura sospetta che si siano recate appositamente nello studio vicentino per avere il green pass senza essere passate per l’inoculazione del vaccino anti Covid.