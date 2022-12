Finte vaccinazioni anti Covid, indagate la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi

Scoppia il caso dei falsi vaccini contro il Covid certificati da un medico di base a Vicenza. Negli elenchi ci sono anche nomi eccellenti.

È partita un’inchiesta sulle finte vaccinazioni per ottenere il green pass. Coinvolte anche la cantante Madame e la stella del tennis Camila Giorgi.

Per cinque volte la procura di Vicenza ha interrogato in questi mesi la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, 57 anni, medico di base che ha lo studio proprio nella città veneta. Al centro dell’interrogatorio un giro di finte vaccinazioni per avere il green pass. Lo scorso anno sono stati in centinaia a rivolgersi a lei, anche da fuori regione. Anche celebrità come la cantante vicentina Madame (nome d’arte della ventenne Francesca Calearo) e la tennista marchigiana Camila Giorgi, una delle più forti atlete italiane della racchetta. Adesso sono tutte e due indagate per falso ideologico.

Davanti al sostituto procuratore Gianni Pipeschi la dottoressa, specializzata in medicina estetica e ozonoterapia, avrebbe confessato tutto. Giustificandosi col fatto di voler tutelare la salute dei pazienti (spesso «con patologie e allergie») che si rivolgevano a lei e per i quali la vaccinazione poteva essere controindicata. Al magistrato ha spiegato di aver «agito in questo modo, per prevenire danni maggiori». Ovvero le possibili reazioni avverse al vaccino anti-Covid.

A fine febbraio la dottoressa è stata arrestata. E con lei anche il marito Andrea Giacoppo e il nefrologo Erich Goepel Volker (64 anni) di Malo che a partire da novembre 2021 era medico di medicina generale da supplente in uno studio di Fara Vicentino. I due dottori sono tornati in libertà e, in attesa di un eventuale processo, l’Asl ha dato loro la possibilità di tornare a esercitare.

Il nuovo filone investigativo

Dopo aver acquisito dall’Usl la lista dei pazienti vaccinati da Grillone, gli investigatori hanno incrociato i dati con le dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori. Aprendo così il nuovo filone di indagine che finora vede quindici persone indagate per falso ideologico.

Nell’elenco si trovano i nomi di mediti, infermieri, promotori farmaceutici, appartenenti alle forze dell’ordine. Ma ci sono anche nomi di vip dello spettacolo e di campioni sportivi. Come appunto la cantante vicentina Madame (la dottoressa Grillone era già il suo medico di base) e Camila Giorgi, la più forte tennista italiana.

Assieme alla tennista sono indagati anche – sempre con le medesime accuse – anche i suoi fratelli Amadeus e Leandro, la madre Claudia Fullone e il padre-allenatore Sergio Luis Giorgi. Per tutti è arrivato l’avviso di garanzia in previsione della richiesta, avanzata dalla procura vicentina, di un incidente probatorio che avrà luogo nelle prossime settimane. Gli inquirenti vogliono tornare a sentire – ma questa volta davanti a un giudice – la dottoressa Grillone. In questo modo le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate in un eventuale processo.