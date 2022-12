Il giallo di Mattia, 30 anni: trovato senza vita in auto, vicino a lui i regali di Natale mai dati

Mattia Micomonaco, 30 anni, aveva avuto un permesso premio dalla comunità per trascorrere il Natale con i suoi familiari. Ma lo hanno ritrovato deceduto in auto con tanti doni

Mattia, 30 anni, aveva ricevuto un permesso premio dalla comunità per trascorrere il periodo delle feste di Natale con i suoi familiari, ma lo hanno ritrovato senza vita nella sua auto in cui c’erano parecchi regali.

L’uomo si trovava nella propria macchina sul lungomare ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, quando lo hanno trovato i soccorritori. Il giorno della vigilia di Natale era uscito dalla comunità, dove scontava un beneficio penitenziario, ma non ha mai raggiunto la casa di famiglia, che ha dato l’allerta, dopo aver denunciato la sua sparizione, come riporta Il Messaggero.

Nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, una donna che stava facendo una passeggiata ha visto il 30enne nella sua macchina e ha contattato i soccorritori. In loco sono arrivati i vigili del fuoco che hanno tolto lo sportello dove l’uomo era chiuso dentro, ma sul suo cadavere non c’erano tracce di violenza.

Si ipotizza l’ingerimento di qualche sostanza oppure un malore improvviso, anche se non c’erano tracce di stupefacenti nell’auto. Il decesso dell’uomo sarebbe avvenuto ieri, 28 dicembre, quando l’uomo era andato via dalla comunità tre giorni prima. Tante le domande senza risposta, sarà l’esame autoptico a far luce su cosa è successo.