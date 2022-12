Meteo OGGI giovedì 29 dicembre | Diminuisce l’alta pressione, nuvole in aumento

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 29 dicembre. Pressione in diminuzione, con nuvole in aumento soprattutto al Centro-Nord. Tempo in locale peggioramento e piogge associate.

Per la giornata di oggi il tempo risulterà all’insegna della stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Grazie all’anticiclone africano che domina il tempo sul nostro Paese, il sole splenderà su gran parte delle regioni italiane. Si registra, però, un lieve indebolimento dell’alta pressione soprattutto al Centro-Nord. Si assiste a un leggero peggioramneto in Toscana e in Umbria, mentre sul resto della nostra penisola rimarrà un contesto asciutto. Il cielo sarà tuttavia molto nuvoloso o coperto. Soleggiato, invece, sulle isole maggiori, gli Appennini e le Alpi.

Nord

Tempo meno stabile al Nord. Sebbene continui a dominare l’anticiclone africano, si assiste a una leggera diminuzione della pressione. Prevista una nuvolosità irregolare su buona parte delle regioni, con isolate piogge associate su Liguria ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno poi in estensione nel corso della giornata, a partire dalle ore pomeridiane, sui settori su di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nel corso della serata, invece, le precipitazioni raggiungeranno anche i settori confinali di Valle d’Aosta e Alpi piemontesi.

Centro e Sardegna

Tempo prevalentemente stabile al Centro, grazie alla presenza dell’alta pressione portata dall’anticiclone africano. La giornata di oggi sarà all’insegna del bel tempo, in prevalenza asciutto. In mattinata, però, si attendono maggori nubi e piogge in Toscana sull’alto Lazio. Nuvolosità irregolare sul resto delle regioni centro-peninsulari. Cielo sereno e tempo asciutto in Sardegna, dove si assisterà a un aumento delle nubi nel corso della serata.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda il Meridione, l’alta pressione farà ancora da padrone e regalerà una giornata all’insegna del bel tempo prevalente. Nubi però in aumento in Sicilia. Sereno o poco nuvoloso sul resto del Sud, salvo nubi sparse al primo mattino e ancora nel corso della serata, con foschie e locali nebbie associate, in Campania e in Puglia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in aumento su Liguria, Appennino emiliano-romagnolo e settori centro-sud di Lombardia e Veneto. In lieve calo, invece, sui settori alpini, in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, sud Puglia ed est Sardegna. Per quanto riguarda i valori massimi, questi sono in aumento su Emilia Romagna, basso Veneto, settori nord di Marche e Puglia e appennino calabro-lucano. Si registra invece un calo dei valori su Umbria, Friuli Venezia Giulia e i rilievi nord-orientali.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli meridionali su Liguria, Romagna, Appennino emiliano, isole maggiori e Centro-sud peninsulare. Sul resto del Nord, invece, si registrano deboli variabili.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi il mar di Liguria, il Tirreno e il mar di Sardegna, con moto ondoso in diminuzione nel corso della giornata. Poco mosso lo Iono, così come tutti i restanti bacini italiani. Nel corso della sera, l’Adriatico tenderà ad essere localmente mosso.