Meteo OGGI venerdì 30 dicembre | Nuvole e piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 30 dicembre. Il tempo sarà stabile e soleggiato, ma il cielo presenterà più nuvole al Centro-Nord, con piogge e precipitazioni associate. Mite e soleggiato al Sud.

Per la giornata di oggi il tempo risulterà all’insegna della stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Si assiste infatti a una debole perturbazione che riguarderà i l Centro-Nord, con cielo coperto in Liguria e Pianura Padana e possibili fenomeni associati. Meno nuvole, invece, in Piemonte e Lombardia occidentale, mentre vi saranno ampie schiarite sui rilievi montuosi. Ancora piogge, però, in Toscana, sopratutto sull’area centro-settentrionale, mentre il resto del Centro peninsulare sarà in balìa di un cielo coperto da molte nubi. Nuvole anche in Puglia meridionale, con il cielo che risulterà invece soleggiato altrove.

Nord

Tempo instabile al Nord. Con un lieve calo della pressione sulle nostre regioni, la giornata sarà all’insegna di un cielo per lo più coperto e anche localmente nebbioso. Più nuvole su bassa Lombardia e Veneto, con relativi fenomeni associati. E ancora, nuvole e piogge (anche se più moderate) in Liguria e sul Friuli Venezia Giulia.

Centro e Sardegna

Tempo prevalentemente stabile al Centro, nonostante un lieve calo della pressione sul nostro Paese. Alcune aree peninsulari, però, saranno comunque attraversate da una debole perturbazione. Possibilità di pogge, anche localmente moderate, in Toscana, soprattutto sulle aree più settentrionali. Sul resto del Centro il cielo sarà nuvoloso o anche coperto, sopratuttto lungo i rilievi, mentre non si attondono particolari fenomeni associati. Cielo aperto e soleggiato, con temperature miti, invece, in Sardegna.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda il Meridione, l’anticiclone africano diventa sempre più forte, e garantirà un’altra giornata all’insegna del bel tempo prevalente. Al Sud, infatti, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su buona parte delle regioni. Unica eccezione la Puglia meridionale, dove la nuvolosità sarà più compatta ma sempre in contesto asciutto.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in aumento al Centro-Sud e sui rilievi settentrionali, mentre rimangono stazionarie in Pianura Padana. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi sono in lieve calo sulla Sardegna, mentre non si registrano variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente moderati sud-occidentali al Centro-sud e sulle isole, mentre saranno tendenti a deboli variabili o anche assenti al Nord.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da mossi a molto mossi il mare di Corsica, il mare e il canale di Sardegna, mentre saranno poco mossi tutti i restanti bacini italiani.