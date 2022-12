Lo smartworking ha avuto un trampolino di lancio che ne ha determinato la crescita esponenziale a causa della pandemia.

In questi ultimi anni diverse persone hanno provato l’ebrezza dello smartworking, una modalità di lavoro decisamente diversa che ha elettrizzato alcuni e scontentato altri. Per alcuni si è trattato di una vera rivoluzione.

Ma in che cosa consiste, esattamente e quali sono i suoi pro e contro?

Smartworking: che cos’è

Lo smartworking è un tipo di lavoro agile che si effettua dalla propria abitazione e, in teoria, non dovrebbe avere vincoli di orario o di luogo. Il lavoratore ha maggior autonomia e la tecnologia, ovviamente, passa in primo piano.

Smartworking: a favore e contro

Vantaggi:

minor stress: dovuto al fatto che si evita il viaggio in macchina o coi mezzi pubblici, questo va di pari passo con la riduzione dei costi di abbonamenti, ecc…

dovuto al fatto che si evita il viaggio in macchina o coi mezzi pubblici, questo va di pari passo con la riduzione dei costi di abbonamenti, ecc… aumento della fiducia tra manager e colleghi : e anche una maggior consapevolezza del proprio lavoro

: e anche una maggior consapevolezza del proprio lavoro aumento produttività: migliori performance, aumento della soddisfazione dei lavoratori

migliori performance, aumento della soddisfazione dei lavoratori miglioramento gestione tempo : creando un miglior equilibro tra lavoro e vita privata

: creando un miglior equilibro tra lavoro e vita privata minori spese : non solo per i viaggi, ma anche in termini di pasti al bar, ecc..

: non solo per i viaggi, ma anche in termini di pasti al bar, ecc.. sviluppo capacità digitali : i lavoratori devono lavorare con nuovi software, dunque occorre aggiornarsi

: i lavoratori devono lavorare con nuovi software, dunque occorre aggiornarsi meno incidenti sul lavoro : restando a casa, ovviamente diminuiscono le situazioni di rischio

: restando a casa, ovviamente diminuiscono le situazioni di rischio ambiente: si riduce l’inquinamento dovuto al traffico, minore emissione di co2

Svantaggi: