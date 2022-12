Dieta del leone, il trend di TikTok che preoccupa i nutrizionisti

TikTok è ormai la tana di diversi trend. Recentemente si è fatta strada la cosiddetta dieta del leone, ideata da una blogger di lifestyle. Il programma alimentare, nonostante la sua popolarità, è stato molto criticato dai nutrizionisti.

Recentemente, su TikTok, si è fatta strada una nuova e preoccupante tendenza che sta facendo molto discutere i nutrizionisti, preoccupati dei suoi effetti sull’organismo. Si tratta della cosiddetta dieta del leone, ideata dalla blogger di lifestyle Mikhaila Peterson che, sui social, ne ha decantato le proprietà benefiche.

Secondo i seguaci della blogger, il regime alimentare sarebbe in grado di apportare miglioramenti sia a livello fisico che psicologico. La dieta, a detta loro, faciliterebbe la digestione e contribuirebbe al benessere mentale. D’altra parte, i nutrizionisti hanno condiviso diverse critiche nei suoi confronti.

Dieta del leone, un regime alimentare basato sulla carne

Su cosa si basa la dieta del leone? Si tratta di un regime alimentare totalmente carnivoro. Prevede l’eliminazione di qualsiasi tipo di verdura, frutta e alimenti di origine vegetale. Il principio di questa dieta è che l’essere umano sia nato per nutrirsi esclusivamente di carne, che riuscirebbe a prevenire diverse patologie e apportare benefici all’organismo.

Pesce, polle e carne (compresa quella bovina, di cervo e di pecora) sono gli alimenti principali, insieme ad acqua e sale. La dieta ha riscontrato un notevole successo sui social network. In tanti, hanno affermato di aver avvertito dei miglioramenti a livello fisico e non solo. Alcuni utenti hanno anche notato la riduzione dell’incidenza di malattie infiammatorie.

Nonostante i pareri positivi, la dieta del leone non piace assolutamente ai nutrizionisti. Innanzitutto perché eliminare frutta e verdura dalla propria alimentazione significa privare il proprio corpo di nutrienti fondamentali (tra cui vitamine, mirali e fibre).

Cosa ne pensano i nutrizionisti

Il consumo eccessivo di carne si collega alla comparsa di patologie come l’obesità e il diabete, o lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Il regime alimentare, inoltre, è stato accusato di non essere sostenibile. Si contrappone totalmente alle diete vegetariane e vegane che, invece, vanno a ridurre il nostro impatto sull’ambiente.

I nutrizionisti hanno anche messo in evidenza l’assenza di prove scientifiche a favore del piano alimentare. L’idea secondo la quale l’essere umano sarebbe fatto per nutrirsi solamente di carne è errata. Una dieta sana dovrebbe essere varia, includere frutta e verdura e non esagerare con le proteine animali – che, si sa, sono ricche di colesterolo e grassi saturi.