Avere i capelli elettrci è un fenomeno che si verifica d’inverno. Ma ci sono dei rimedi per evitare che accada? Ecco tutti i migliori suggerimenti.

Come accennato il problema dei capelli elettrici si presenta a ogni inverno per tante donne che non sanno come fare. Tra sciarpe, umidità, pioggia, neve, ecc.. avere chiome svolazzanti è una fastidiosa costante.

Come fare per risolverla?

Capelli elettrici: le cause

Viene in aiuto la fisica secondo la quale due oggetti che possiedono la stessa carica si respingono. I capelli si caricano positivamente per la perdita di elettroni determinata dal contatto con strutture diverse. Ma quali sono le cause?

disidratazione: i capelli secchi sono più inclini a diventare vittime di elettrostaticità. Attenzione anche all’umidità

strofinamento: puà accadere tra capelli e lana o tessuti sintetici

Capelli elettrici: rimedi