Luce blu: mettiamo la vista al sicuro

Ormai siamo abituati a trascorrere davanti allo schermo molte ore, per lavoro o svago. Purtroppo ci possono essere delle conseguenze sulla nostra vista o sonno a causa della luce blu. Come possiamo difenderci?

La tecnologia permea tantissimi ambiti della nostra esistenza, usiamo il pc per lavorare, per guardare film e serie tv in streaming, giocare a videogiochi, mentre con lo smartphone ormai si fa di tutto e di più. I nostri occhi fissano incessantemente un monitor.

Ma siamo sicuri che ci faccia bene la luce blu? Secondo uno studio mettere un led che splende sul cruscotto della macchina può evitare che un guidatore si addormenti al volante. Ma come possiamo proteggerci dalla temibile luce blu e dalle sue conseguenze più negative per la nostra salute? Ecco tutti i consigli da mettere in pratica.

Luce blu: che cos’è

La luce blu, per intenderci, è una radiazione elettromagnetica di cui il nostro occhio percepisce solo una porzione. Viene emessa dagli apparecchi led e dai vari dispositivi elettronici a basso consumo. Ma quali sono le conseguenze di questa esposizione sui nostri occhi?

arrossamento

affaticamento

secchezza oculare

nausea

insonnia

Questi effetti sono fastidiosi, ma si possono risolvere con alcuni esercizi per gli occhi. Altri, invece, sono più gravi, come ad esempio l’insorgenza della maculopatia, una malattia che colpisce la retina.

Luce blu: come difenderci