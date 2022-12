Gaslighting: come difendersi da questo abuso

Il gaslighting è una forma di violenza psicologica di cui si parla sempre più spesso. Ma come riconoscerla?

Ultimamente si parla sempre di più di gaslighting, un termine che si riferisce a un abuso psicologico e la manipolazione di una persona, inducendola a dubitare di se stessa e della propria realtà. Purtroppo le conseguenze sono profonde.

Ma come fare per difendersi?

Gaslighter: vari tipi da conoscere

E’ una tecnica propria di manipolatori e narcisisti che comporta una sorta di lavaggio del cervello. Questa parola deriva dal film Gaslighting in cui un uomo manipola a tal punto la moglie da farle credere di essere impazzita. Il gashlighter vuole annullare la possibilità della vittima di criticarlo, in modo da poter continuare a controllarla in modo indisturbato. Ci possono essere diversi esempi di gashlighter:

quello glamour : cioè che controlla la vittima tramite l’adulazione

: cioè che controlla la vittima tramite l’adulazione “il bravo ragazzo “: è il narcisista che tenta sempre di dare un’immagine positiva di se stesso

“: è il narcisista che tenta sempre di dare un’immagine positiva di se stesso intimidatorio: provoca impotenza nella vittima

Gaslighting: tutti i segnali