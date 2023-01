Il Milan prova a bruciare la concorrenza per il giovane talento

Il Milan continua ad essere molto attento sia alle questioni presenti che a quelle future. Nel mirino dei rossoneri, infatti, sarebbe finito un giovane talento che fa gola a tanti club in giro per l’Europa.

Maldini e Massara provano a bruciare l’agguerrita concorrenza per il talentuoso calciatore.

Già nelle prossime settimane potrebbero avvenire, infatti, i primi contatti con il club che ne detiene il cartellino.

Il Milan guarda al futuro: tanti giovani nel mirino

Negli ultimi anni la politica del Milan è cambiata. Rispetto agli anni della presidenza Berlusconi, infatti, le politiche di mercato rossonere sono notevolmente cambiate. Se prima si cercava di portare a San Siro i grandi campioni capaci di far sognare ad ogni aperti la tifoseria, adesso la strategia è quella di acquistare giovani talentuosi appetibili anche per una futura rivendita. In questo senso si spiegano gli acquisti degli ultimi anni, come quello di Charles De Ketelaere. Questo cambiamento è facilmente riconducibile al mutato status della Serie A. Prima campionato ricco di stelle e punto d’arrivo per gran parte dei calciatori, oggi nettamente dietro a Liga e Premier League e sempre più un trampolino di lancio per i talenti provenienti da tutto il mondo.

Il Diavolo prova ad anticipare tutti: nel mirino un giovane talento

L’acquisto di De Ketelaere, che fino a questo momento in rossonero non ha ancora espresso il suo potenziale, sarebbe solo l’ultimo dei tanti acquisti che mirano al presente e al futuro. Maldini e Massara, inoltre, non intendono fermarsi al belga e per questo starebbero spingendo per portare in rossonero un altro talento. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, gli uomini mercato del Milan avrebbero messo gli occhi su Angelo Gabriel Borges, esterno offensivo del Santos.

Classe 2004 brasiliano, durante l’intervista concessa a TMW ha confessato di ispirarsi ai grandi funamboli verdeoro del passato come Ronaldinho e Robinho, entrambi passati dal Milan. Il giovane esterno, inoltre, ha confessato che un giorno gli piacerebbe approdare in Europa e calcare un campo prestigioso come quello di San Siro. Ecco le sue parole: “Oggi voglio consacrarmi nel Santos, poi domani chissà… È chiaro che mi piacerebbe molto giocare negli stadi più prestigiosi d’Europa. Mi immagino già al Santiago Bernabéu, a San Siro, al Camp Nou, al Parc des Princes… Sogno di giocare la Champions, LaLiga, la Serie A, la Premier, la Ligue 1: come potrei negarlo? Per arrivarci, però, so che dovrò fare ancora tanta strada”

Non ha fretta, dunque, il giovane Angelo che nel suo sogno di giocare a San Siro potrebbe essere accontentato proprio da Paolo Maldini e Frederic Massara.