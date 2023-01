Napoli, termina così l’imbattibilità degli uomini di Spalletti. Campionato riaperto?

Nella notte di San Siro l’Inter di Inzaghi si impone 1-0 sul Napoli di Spalletti. Una vittoria che mette fine all’imbattibilità azzurra e riapre il campionato.

Il primo big match dopo il mondiale in Qatar2022 vinto dall’Argentina se lo aggiudica la squadra di Simone Inzaghi, che batte quella di Luciano Spalletti per 1-0.

Una partita dominata ad ampi tratti dalla squadra di casa, che è riuscita a gestire bene tutte le fasi del gioco, concedendo pochissimo agli avversari e creando diverse palle goal pericolose.

Già dopo appena 2′ di gioco Lukaku viene imbeccato da Acerbi e si presenta quasi solo davanti a Meret. Il quasi è però rappresentato dal coreano Kim, che recupera e impedisce a Romelu di segnare. Passano pochi minuti e l’Inter va vicinissima all’1-0. Ancora una volta Lukaku, bravo a difendere questo pallone, mette un cross al centro lungo per Dzeko ma buono per Dimarco, che però in corsa da due passi non inquadra lo specchio.

Al 26′ ancora i padroni di casa che costruiscono una bella azione. Skriniar mette la palla in profondità per Lukaku, che al centro vede Dzeko che fa la sponda per l’accorrente Darmian, che però non riesce a tenere basso il pallone. Al 41′ Barella serve di tacco il numero 90 belga, che però trova il gran riflesso di Meret.

L’ultima occasione della prima frazione di gara capita sui piedi di Dimarco, che raccoglie un tiro sporco di Barella e si fa ipnotizzare da Meret a pochi passi da lui. L’azione era però molto probabilmente viziata da fuorigioco.

È un’Inter arrembante che parte forte anche nella ripresa, e dopo aver concesso la prima occasione agli azzurri, col cross di Anguissa per Osimhen, chiuso diligentemente da Calhanoglu, passa in vantaggio.

Su una rimessa laterale a centrocampo Mkhitaryan crea la superiorità numerica e serve in profondità Dimarco, che col suo educato mancino vede al centro Edin Dzeko, che da due passi non può fallire.

Comincia a questo punto una partita diversa, con l’Inter che gestisce e il Napoli che deve provare a creare. Ci prova il solito Kvaratskhelia, ingabbiato bene dalla trappola nerazzurra, che trova però solo l’esterno della rete.

L’occasione più grande per il Napoli arriva al 90′, praticamente col primo tiro in porta della partita azzurra. Dopo un batti e ribatti la palla arriva a Raspadori, che spara in porta a botta sicura, trovando però l’incredibile riflesso di André Onana, che fa una parata che vale tre punti.

Una vittoria importante per l’Inter, che si porta a -8 dal Napoli e tiene il passo di Juventus e Milan. Sconfitta dura per i partenopei, che vedono il loro vantaggio sui rossoneri assottigliarsi a 5 punti. Un vantaggio ancora importante ma non del tutto sicuro in vista dello scudetto che la città tutta sogna da più di 30 anni.