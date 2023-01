Meteo, dall’8 gennaio arriva il maltempo: pioggia, neve e vento

A partire da questo weekend arriva il maltempo con una nuova perturbazione che si abbatterà su tutta l’Italia.

Dopo un inizio di anno con un clima mite in tutto il Paese, questo weekend riserva invece l’arrivo del maltempo. Tra domani, domenica 8 gennaio e lunedì 9 gennaio è prevista una perturbazione che interesserà dapprima il Nord Italia, e poi le restanti regioni.

Da quanto riporta 3B Meteo, a essere interessate per prime da questa nuova perturbazione saranno soprattutto Liguria e bassa Lombardia, dove sono attese piogge moderate. In Toscana ci saranno deboli piogge. Diverse nubi interesseranno il Nord e il Centro Italia con piogge deboli di sera in particolare sulla Val Padana centro-ovest, Liguria centro est e Toscana nella parte settentrionale. Nebbia a banchi dalle parti della Pianura Padana, in particolare nella prima porzione della giornata di sabato 7 gennaio.

Domani, domenica 8 gennaio, invece, sono previste piogge al Nord e in Toscana. Entro la serata previste piogge pure in Sardegna, Lazio, Umbria e nella parte dell’hinterland in Abruzzo. Calo delle temperature al Nord tra 7 e 11° C, in aumento sul versante adriatico tra 16/18° C tra le Marche e la Puglia.

Da lunedì 9 gennaio la perturbazione si sposta al Triveneto e centro sud. Potrebbero verificarsi temporali su Friuli, Lazio e Campania. Tempo non stabile anche su Romagna, Marche, Appennino centrale dove ci sarà neve a quota 1500/1600 m. Temperature ancora alte oltre la media dappertutto, con max 16°/18°C sul versante adriatico e centro sud.